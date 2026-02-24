我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦集團大董蔡明忠今日到場觀賽為中華隊及悍將加油打氣，並為中華隊準備10萬元加菜金打氣，期許Team Taiwan 前進東京為國爭光。（圖／富邦悍將提供）

▲中華隊今日在大巨蛋和富邦悍將進行比賽，張育成開轟。（圖／富邦悍將提供）

備戰2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊今（24）日於台北大巨蛋與富邦悍將進行閉門練習賽。富邦集團董事長蔡明忠特別親臨現場，為中華隊及悍將健兒加油打氣，現場不僅準備了10萬元加菜金預祝中華隊前進東京、為國爭光，更親自發放開工紅包給悍將隊職員，慰勞團隊辛勞付出。富邦集團大董蔡明忠今日到場觀賽為中華隊及悍將加油打氣，並為中華隊準備10萬元加菜金打氣，期許Team Taiwan 前進東京為國爭光，同時也準備開工紅包親自發給中華隊的悍將隊職員，感謝悍將們的辛勞付出。今日比賽採閉門形式僅進行8局。中華隊由悍將重砲手張育成擔任先發第2棒，他在第7局展現強大長打實力，順利開轟擊出全壘打，展現極佳的競技狀態。在投手端，中華隊牛棚大將張奕與曾峻岳各投1局，兩人皆完美封鎖對手火力和無失分，穩定守護球隊防線。至於富邦球員方面，鈴木駿輔3局失1分，阿部雄大2局失1分，王念好單場2安打、范國宸3安打2打點、孔念恩3安打1打點。