我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本屆日本隊集結了包含大谷翔平在內、創下歷屆最多9位大聯盟巨星的超豪華陣容，球迷深怕這股氣勢會被前教頭的失言給帶賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年WBC世界棒球經典賽開打在即，力拚二連霸的日本武士隊目前正於宮崎展開第二階段強化集訓。然而，曾帶領日本隊奪下2023年冠軍的前總教練栗山英樹，近日前往訓練營探班時的一席話，卻在日本棒球圈掀起軒然大波。他脫口而出的「預先祝賀」，意外觸發了球迷心中最深層的「負面魔咒」，引爆網路猛烈砲火。日本武士隊在本屆世界棒球經典賽(WBC)集結了創紀錄的9位大聯盟巨星，包含洛杉磯道奇大谷翔平與山本由伸、芝加哥小熊鈴木誠也、洛杉磯天使菊池雄星、聖地牙哥教士松井裕樹、波士頓紅襪吉田正尚、芝加哥白襪村上宗隆、多倫多藍鳥岡本和真，以及科羅拉多洛磯菅野智之。面對如此豪華的星光陣容，栗山英樹前往訓練基地探班時嗨喊：「我們會連霸的！或者該說，我已經先對上次一起奮戰的隊友們說了『恭喜連霸』。我相信日本棒球是世界第一，因此抱持這份信念來聲援。」這番看似激勵人心的言論，為何會讓日本球迷集體崩潰？原因在於棒球圈極度忌諱的「予祝(提前祝賀)」文化。體育記者指出，2019年至2022年擔任阪神虎總教練的矢野燿大，曾極度迷信「予祝」，甚至在春訓就提早舉辦「假胴上げ(拋總教練)」與「模擬MVP採訪」。結果賽季一開打，阪神虎不僅開幕戰慘遭7分大逆轉，更吞下中央聯盟史上最慘的開幕9連敗，甚至寫下職棒史上最低勝率的恥辱紀錄。2021年季末更慘遭東京養樂多燕子大逆轉痛失王座，「予祝」從此成為日本棒球迷眼中最可怕的地獄魔咒。面對栗山英樹公然觸發的玄學攻擊，日本論壇瞬間炸鍋。大批球迷崩潰留言：「提前祝賀絕對不行啊」、「啊，是予祝，這下真的死定了」、「關西某直條紋球隊的粉絲早就警告過絕對不能搞這套」、「不知道陣中的阪神球員現在心裡有何感想」、「乾脆連拋總教練也順便做一做好了」。儘管栗山英樹在營區內與現任總教練井端弘和相談甚歡，大讚球隊氣氛極佳，但這突如其來的「預先祝賀」，已為日本隊的連霸之路蒙上了一層玄學陰影。究竟這群大聯盟級的豪華陣容能否打破魔咒，無疑成為本屆WBC最另類的焦點話題。