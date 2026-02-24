我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（24）日在客場以114：103擊敗底特律活塞，豪取自2018-19賽季以來的首個9連勝。全場砍下21分17籃板與6次阻攻的超級球星維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama），在賽後採訪中除了稱讚球隊默契外，更針對外界對其頻繁「倒地」的質疑給出了回應，他坦言那其實是自己為了省力而刻意為之的戰略。今日對陣活塞的比賽開場僅2分鐘，文班亞馬就被對方球員撞倒，全場比賽更是多次出現倒地後爬起來的畫面。針對這點，文班亞馬坦言：「有時我覺得自己確實倒地太頻繁了，但有時倒地也是一種策略。」他進一步解釋，活塞是他遇過身體對抗最強的對手之一，面對這種強硬的物理對抗，如果強行去消耗體力硬碰硬，反而會落入對手的陷阱。「如果你強行去對抗那些非法的身體接觸，只會白白消耗體力。」文班亞馬說道，「所以有時選擇順勢倒地，其實是在針對對方的動作做出回應，以此來反制這種侵略性。雖然次數多了點，但有時這並非壞事。」除了自己的戰略，文班亞馬也高度評價了隊友史蒂芬·卡斯特（Stephon Castle）的防守表現。活塞核心凱德·康寧漢（Cade Cunningham）今日手感冰冷，全場26投僅5中。「太不可思議了。」文班亞馬對此表示，「康寧漢今晚21次打鐵，卡斯特絕對要負很大責任。雖然我還沒打過季後賽，但我知道季後賽就需要這種級別的防守。」他也提到，活塞這種不斷衝擊籃板、強迫對手高難度出手的風格，正是目前這支排名東部前列球隊的強項，而馬刺今晚在對抗強度上與其平分秋色，充分展現了球隊的進步與潛力。馬刺目前展現出的化學反應令全聯盟側目。文班亞馬強調，面對活塞築起的防守人牆，分享球是唯一的解方。數據也證明了這點——馬刺今晚有6名球員出手次數超過10次。「每個人都能在進攻端獲得機會，每個人都緊密聯繫在一起。」文班亞馬也點名讚揚了德文·瓦塞爾(Devin Vassell)的高效表現，認為其耐心與對體系的信任是球隊的縮影。儘管賽程艱難，但馬刺正逐漸把賽季初犯下的錯誤轉化為勝場，並期望在剩餘賽季中保持這種無私且堅韌的競技面貌。