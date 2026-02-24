我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關西大學名譽教授精算指出，本屆WBC轉播權利金從上一屆的30億日圓暴漲5倍至150億日圓，成為推升整體經濟效益飆漲1.6倍的最主要推手。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽(WBC)不僅是棒球實力的巔峰對決，更是一場資本市場的終極狂歡！日本關西大學名譽教授宮本勝浩於今(24)日發布最新報告，若大谷翔平領軍的日本武士隊順利在3月奪下WBC二連霸，將為日本國內帶來高達約931億6783萬日圓（約187億新台幣）的驚人經濟效益。這支被譽為「史上最強」的國家隊，如今肩上扛的不只是球迷的期待，更是拯救日本疲軟經濟的重責大任。這份報告指出，相較於2023年日本隊奪冠時創造的596億4847萬日圓經濟效益，本屆賽事若奪冠，產值將直接飆升約1.6倍。為何短短3年內會有如此誇張的漲幅？宮本教授一針見血地指出，最直接的導火線就是「暴漲5倍的天價轉播權利金」。上一屆WBC的轉播金約為30億日圓，而本屆竟被主辦單位瘋狂哄抬至驚人的150億日圓。這筆高昂的權利金加上周邊效應，成為推升整體經濟效益的最主要推手，也讓這場賽事徹底變成一棵超大搖錢樹。在日本社會現況低迷的背景下，這份破紀錄的經濟報告更增添了幾分沉重的「情緒勒索」意味。宮本教授坦言：「目前無論是世界或日本，在政治、經濟、國民生活、外交與安全保障等層面都面臨諸多難題，遲遲找不到解決之道。在這種困境下，體育賽事就成了民眾心中唯一的『清涼劑』。」他強調，日本國民對武士隊的活躍抱有極大期待，全國上下都在苦等這座冠軍獎盃來振奮人心。這番話無疑將日本隊奪冠與否，直接上升到了「拯救國族心理」的道德高地。就在這份「931億日圓」壓力報告發布的同日(24日)，日本隊也正式結束了自14日起於宮崎展開的強化集訓。這支匯集了洛杉磯道奇大谷翔平與山本由伸、洛杉磯天使菊池雄星、芝加哥小熊鈴木誠也等頂級大聯盟巨星的超豪華陣容，究竟是會被這股龐大的「救國壓力」壓垮，還是能如願化身吸金怪物順利連霸？全球球迷都在等著看。