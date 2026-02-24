我是廣告 請繼續往下閱讀

▲擁有豐富韓國職棒經驗的左投威爾斯(Lachlan Wells)將成為澳洲隊的王牌先發，他對亞洲打者習性的極度熟悉，將是澳洲隊在預賽抗衡台日韓的秘密武器。（圖／X @EBalnar）

在世界棒球經典賽(WBC)的舞台上，「袋鼠軍團」澳洲隊一直是一支不容小覷的黑馬球隊。在2023年經典賽首度闖進八強後，澳洲棒球的實力已經獲得世界認可。隨著2026年賽事即將開打，澳洲隊再度集結了國內聯賽菁英與旅外大聯盟好手。若要在本屆賽事中鎖定澳洲隊的焦點球星，絕對不能錯過他們陣中百年一遇的「選秀狀元」打者，以及撐起投手防線的關鍵支柱。若要問本屆澳洲隊最具破壞力、天賦最高的打者是誰？答案毫無懸念，絕對是年僅23歲的巴扎納(Travis Bazzana)。巴扎納在2024年締造了歷史，以選秀狀元之姿被克里夫蘭守護者隊選中，成為大聯盟史上第一位來自澳洲的狀元郎。他在美國大學時期效力於俄勒岡州立大學，不僅打破多項校史紀錄，更以恐怖的打擊三圍與壘間破壞力拿下太平洋十二校聯盟(Pac-12)年度最佳球員。在2025年的小聯盟賽季中，巴扎納最高層級已升至3A，累計扛出9轟，繳出攻擊指數(OPS)突破0.813的不俗成績，並展現了極佳的選球眼與盜壘能力。本屆經典賽他預計將擔綱澳洲隊的開路先鋒，他的上壘率與速度將是撕裂對手防線的最大武器。除了巴扎納之外，效力於坦帕灣光芒隊的大聯盟內野手米德(Curtis Mead)，以及在2023年經典賽表現優異的葛蘭丁寧(Robbie Glendinning)，也將共同組成澳洲隊本屆最華麗的黃金打線。在投手方面，澳洲隊本次陣容經歷了世代交替。雖然開打前曾備受期待的大聯盟明星終結者漢崔克斯(Liam Hendriks)在最終的30人名單中意外遭到割愛，引發外界譁然，但目前的投手群依然具備壓制力。本屆撐起「最強投手」稱號的，是擁有豐富亞洲職棒經驗的左投威爾斯(Lachlan Wells)。威爾斯在2025年賽季效力於韓國職棒(KBO)培證英雄隊，並繳出防禦率3.60的穩定成績。他極具水準的控球與對亞洲打者的熟悉度，將使他成為澳洲隊先發輪值中倚重的絕對王牌。至於年輕世代中，24歲的左投湯森(Blake Townsend)則是陣中最受矚目的潛力股。效力於匹茲堡海盜隊農場的他，在2025年賽季投出極具統治力的表現，累積92局的投球中，防禦率僅有1.76，每局被上壘率(WHIP)低至1.04。湯森的火球與高三振率，預期將在澳洲隊的牛棚與關鍵時刻發揮極大作用。此外，曾具備大聯盟與韓職資歷的36歲老將索波德(Warwick Saupold)也入選陣中，他將以豐富的國際賽經驗，成為穩定投手群軍心的定海神針。