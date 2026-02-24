我是廣告 請繼續往下閱讀

2017年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊在小組賽對以色列、荷蘭和韓國三戰皆墨、慘遭淘汰，至今仍是台灣球迷心中的遺憾。近日當年擔任總教練的吳復連在談話節目《野球名人房》中，首度揭露當年失利的核心原因，直言徵召不順導致戰力無法整合是最大關鍵，並特別點名盛讚投手江少慶的優異表現。回顧2017年賽事，當時中華職棒（CPBL）四大球團中，僅有三支球團參與。Lamigo桃猿因不滿組訓權由棒協主導且未受尊重，領隊劉玠廷明確表示不派教練與球員參賽。吳復連在節目中感嘆，這對當時的中華隊影響極大，「那時候有4個球團，參加只有3個球團，內部就沒辦法整合。」吳復連強調，並非為輸球推卸責任，「但是當時那一隊也有4、5個可以入選中華隊，成績都很好。」這些頂尖好手不能打，自然也會影響戰力。在該屆賽事中，最令球迷揪心的莫過於對戰荷蘭之戰。中華隊在比賽中領先相當長的時間，可惜最終以5：6一分之差吞敗。吳復連特別提到當時表現驚艷的江少慶，他中繼4又1/3局僅失1分，展現強大的壓制力。吳復連對江少慶的表現給予高度肯定：「江少慶表現沒話說！」他認為當年的江少慶已展現出國際級投手的實力，無奈球隊整體戰力因徵召問題受損，無法守住勝利，這也是他那一屆感到最可惜的一場比賽。針對當年Lamigo拒絕徵召的風波，桃猿球團董事長劉保佑也曾在專訪中痛批棒協長期「把持」國際賽事資源。劉保佑透露，棒協在運用職業球員或借用球場時，從未給予球團應有的尊重，甚至曾發生在桃園辦國際賽卻跳過球團直接找政府要求「免費借用」的爭議。劉保佑當時霸氣表示：「那你要拿就拿走了吧，我也沒說要怎樣，只是我的車，就不要借你開了。」他認為經典賽是以職業球員為主體的賽事，應由職棒聯盟主導而非棒協搶權，這才導致當年Lamigo選擇全面退出。2017年經典賽中華隊最終在預賽苦吞三連敗，遭淘汰。