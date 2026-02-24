我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步近了，中華隊過往在最高殿堂的表現再度引發熱議。回顧中華隊自2006年首屆以來的參賽史，既有挺進世界8強的輝煌時刻，也曾寫下失分紀錄的慘烈戰役，每一屆的起伏都牽動著全台球迷的心。2006年首屆經典賽，中華隊在徵召上遭遇王建民與陳金鋒婉拒，投手戰力略顯吃緊。首戰面對韓國，先發投手林恩宇展現絕佳氣魄，3.2局投球中送出4次三振且僅失1分，驚艷國際球壇。可惜打線遭到韓國職棒明星及美職資歷名將聯手封鎖，最終以0:2惜敗。第2戰交手實力強悍的日本隊，則在投手群無法壓制對方火力的情況下，最終以3:14吞敗並確定無緣晉級。中華隊在該屆預賽以1勝2敗戰績畫下句點，開啟了在WBC舞台奮戰的序章。陳鏞基更是在對中國一戰敲出滿貫砲，這支全壘打也是WBC史上第一支滿貫砲，名流歷史。2009年第2屆經典賽被視為台灣棒壇最黑暗的一頁。當年因棒協與中職不合，徵召過程陷入僵局，La New熊與興農牛多名主將以受傷為由婉拒，導致戰力嚴重殘缺。首戰在東京巨蛋交手韓國，先發投手李振昌僅投0.1局便狂掉6分，終場以0:9落敗。翌日午間背水一戰面對中國隊，卻又遭對方投手群壓制，加上關鍵守備失誤，終場以1:4爆冷吞下第2敗。這場歷史性的失利，讓中華隊在短短不到24小時內就宣告打包回家，成為該屆最快淘汰的隊伍，慘痛教訓也導致下屆必須從資格賽打起。2013年第3屆經典賽，中華隊組成號稱史上最強陣容，成功從資格賽殺回會內賽。在台中洲際主場，中華隊先後擊敗澳洲與荷蘭，即便小組賽最後一戰負於韓國，仍以分組第1之姿挺進東京。在東京巨蛋複賽中，中華隊與日本上演一場撼動全球的史詩級對決，拚戰至10局才以3:4惜敗，隨後不敵古巴，最終奪得世界第8名。這屆賽事不僅寫下中華隊史在WBC的最佳戰績，建仔與鋒哥的傳承、對戰日韓的拚勁，至今仍是台灣棒球史上最耀眼的篇章。2017年第4屆經典賽，中華隊再度面臨組訓風波，Lamigo不參加，在投手陣容缺乏大聯盟等級戰力的情況下，防線徹底潰敗。首戰於首爾高尺巨蛋面對以色列，中華隊先發投手郭俊麟僅投0.2局便失4分退場，隨後牛棚更是止不住對手火力，全場被狂掃20支安打，最終以7:15慘敗。單場失掉15分，至今仍是中華隊在WBC隊史失分最多的紀錄。雖然該屆打線展現極強韌性，面對荷蘭與韓國都拚至最後一刻，仍無法掩蓋投手群防禦率過高的問題，最終苦吞3連敗墊底，也宣告再度落入資格賽區。2023年第5屆經典賽，中華隊在主場洲際棒球場寫下史上罕見的「超級大混戰」。中華隊先後在全台球迷吶喊下，以震撼火力擊退義大利與荷蘭，「國防部長」張育成與林立等強打者的表現震驚國際。然而，首場賽事對陣巴拿馬以5:12失分過多成為致命傷。最終A組5隊戰績皆為2勝2敗，根據大會規則，需比較每隊防守出局數所承擔的失分。中華隊雖然打出經典戰役且總得分極高，卻因失分率最高排名墊底，成為2勝2敗卻出局最苦澀的一屆，也反映出短期盃賽中防守與失分控管的絕對關鍵性。