樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」為迎接2026年新球季，傳出將把原有的韓援陣容，大幅升級為稱霸聯盟的「韓籍6本柱」規模，企圖以最強大的韓籍陣容重返啦啦隊的「天花板」地位。除了原有的「韓籍3本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬完成續約外，據傳將再補進高佳彬、金佳垠與金世星等3名韓籍成員，雖然尚未證實，但樂天女孩昨（24）日透過官方社群發布高佳彬現身桃園球場的影片，她還開心高喊「樂天我來了！」引發球迷熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天球團日前宣布與原有的「韓籍3本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬完成續約，引發球迷們的高度討論。不料近日傳出，樂天球團有望再補進高佳彬、金佳垠與金世星等3名擁有豐富資歷的韓籍成員，升級為「韓籍6本柱」，若成真將讓樂天女孩的韓援規模躍居全聯盟之冠。

▲金佳垠（右）與金世星（左）傳將加入樂天女孩啦啦隊。（圖／金世星IG@111khz、金佳垠IG@rkouee）
▲金佳垠（右）與金世星（左）傳將加入樂天女孩啦啦隊。（圖／金世星IG@111khz、金佳垠IG@rkouee）
高佳彬親現身桃園球場　高喊：樂天我來了

而昨日樂天女孩官方社群發布高佳彬影片，只見她已親自現身桃園球場，並高喊「樂天我來了！」讓傳聞更增信任度。此外，高佳彬過去與現役成員廉世彬，在韓職起亞虎時期就已結識且私交甚篤，若最終確定加盟，勢必將促成「閨密同隊」的熱門話題。

金佳垠、金世星經驗豐富　經紀人曝光目前動向

另外兩位傳聞中的新血也大有來頭，金佳垠曾是排球啦啦隊「桃氣女孩」成員；金世星更具備橫跨台韓棒、籃、排球三棲的豐富應援經歷。不過，針對加盟傳聞，金世星的經紀人澄清目前徵選才剛開始，期盼她能順利通過。而樂天球團方面對「6本柱」的傳聞也尚未給出正式回應，最終陣容仍待官方正式公告。

樂天女孩近年因李多慧、林襄等多位超人氣成員相繼離隊，整體聲勢一度面臨考驗。綜觀目前中職各隊的韓援配置，包含Fubon Angels、Passion Sisters及味全龍小龍女皆已具備堅強的韓籍戰力，樂天此次的大動作招募，也顯示各球團在開季前的啦啦隊版圖競爭已提前進入白熱化階段。

📌看更多樂天女孩相關新聞
樂天三本柱破除不續約傳聞！河智媛、禹洙漢親吐心聲：覺得很驕傲
河智媛、禹洙漢續留樂天桃猿！昔爆老闆身亡沒人管　新東家疑曝光
快訊／河智媛、禹洙漢與樂天桃猿續約：2026年繼續創造幸福回憶

相關新聞

快訊／Rakuten Girls真的要組6本柱？高佳彬現身球場：樂天我來了

樂天女孩傳升級韓籍6本柱　金世星揭徵選內幕：不想靠身分搶機會

樂天女孩拼了！傳升級韓籍啦啦隊6本柱　規模稱霸聯盟劍指天花板

廉世彬、河智媛領軍！樂天女孩見面會3／21　搶票時間、平台一覽