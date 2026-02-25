我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金佳垠（右）與金世星（左）傳將加入樂天女孩啦啦隊。（圖／金世星IG@111khz、金佳垠IG@rkouee）

樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」為迎接2026年新球季，傳出將把原有的韓援陣容，大幅升級為稱霸聯盟的「韓籍6本柱」規模，企圖以最強大的韓籍陣容重返啦啦隊的「天花板」地位。除了原有的「韓籍3本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬完成續約外，據傳將再補進高佳彬、金佳垠與金世星等3名韓籍成員，雖然尚未證實，但樂天女孩昨（24）日透過官方社群發布高佳彬現身桃園球場的影片，她還開心高喊「樂天我來了！」引發球迷熱烈討論。樂天球團日前宣布與原有的「韓籍3本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬完成續約，引發球迷們的高度討論。不料近日傳出，樂天球團有望再補進高佳彬、金佳垠與金世星等3名擁有豐富資歷的韓籍成員，升級為「韓籍6本柱」，若成真將讓樂天女孩的韓援規模躍居全聯盟之冠。而昨日樂天女孩官方社群發布高佳彬影片，只見她已親自現身桃園球場，並高喊「樂天我來了！」讓傳聞更增信任度。此外，高佳彬過去與現役成員廉世彬，在韓職起亞虎時期就已結識且私交甚篤，若最終確定加盟，勢必將促成「閨密同隊」的熱門話題。另外兩位傳聞中的新血也大有來頭，金佳垠曾是排球啦啦隊「桃氣女孩」成員；金世星更具備橫跨台韓棒、籃、排球三棲的豐富應援經歷。不過，針對加盟傳聞，金世星的經紀人澄清目前徵選才剛開始，期盼她能順利通過。而樂天球團方面對「6本柱」的傳聞也尚未給出正式回應，最終陣容仍待官方正式公告。樂天女孩近年因李多慧、林襄等多位超人氣成員相繼離隊，整體聲勢一度面臨考驗。綜觀目前中職各隊的韓援配置，包含Fubon Angels、Passion Sisters及味全龍小龍女皆已具備堅強的韓籍戰力，樂天此次的大動作招募，也顯示各球團在開季前的啦啦隊版圖競爭已提前進入白熱化階段。