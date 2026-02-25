我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成語蕎（中）和同門師姐妹夏如芝（左）、安妮（右）一起出席經紀公司新春開工儀式，笑拿紅包討個吉利。（圖／記者葉政勳攝）

▲成語蕎（左起）、王品澔、夏如芝在經紀公司新春開工儀式上團聚。（圖／記者葉政勳攝）

41歲成語蕎之前已經凍了20幾顆卵，今年考慮再凍第2次，表示再給自己1、2年，最晚45歲前要當媽。她的家人對她感情狀況很關心，春節期間她也有去拜月老，笑道：「也許2、3年之後我就閃婚也不一定。」不過她坦言：「好難談戀愛喔，男生不太敢接近我，我也不想為結而結。」目前最熱門的話題：2026世界棒球經典賽（WBC），她也沒錯過，已經訂好下禮拜要去東京觀戰。成語蕎過年都在陪家人，有跟著媽媽回她的宜蘭老家看親戚，也有跟出身台南的爸爸到南部送物資給獨居老人，認為是很有意義的行程。她不免又被關心感情狀況，認真思考要進行生子計畫。她表示家人長住澳洲，思想比較開放，她本身也覺得在沒有伴侶的情況下自己生小孩並無不可，還特地研究了日本，美國、澳洲進行相關事宜的細節，透露費用大概需要2、300萬，她也會準備好。至於考慮使用歐美國家還是亞洲男性的精子，成語蕎還要先跟家人討論，看他們是否願意接受有混血的子孫，她自己還沒決定。聽到她為生子做足功課，跟她交情不錯的同門師姐妹安妮，曾有赴日發展不太愉快的經驗，忍不住脫口而出：「千萬不要日本。」因為彼此住得很近，安妮也替成語蕎保證：「她現在真的連曖昧對象都沒有。」在成語蕎還沒當媽的現在，家裡的毛小孩是她心靈寄託，也是快樂來源，興奮表示看到牠兩隻手交叉坐，彷彿像在跟她拜年，覺得太可愛，直嚷著：「人生有毛小孩真的非常開心。」她除了有計劃當媽，也想經營個人品牌，過年時玩刮刮樂還中了幾千塊，她把獎金捐出來，希望形成善的循環。3月即將來臨、WBC成為全民關注焦點，成語蕎也要去日本看比賽，下禮拜就飛，內心充滿期待，雖然有大谷翔平的場次搶不到，她會看6日和7日的比賽，打算好好為中華隊應援。這次也有演藝界的友人和啦啦隊同行，看完棒球比賽再去滑雪，笑稱：「大家都過年出國，我反而是年後才出國。」對於她提到想出國「取精」，甚至不排除找代理孕母，其他同門鼓勵她：「也許會有不錯的真人先出現啊。」