▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日起飛前往台灣，預計2月27日與中華隊會合。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中職會長蔡其昌今（25）日表示，日前在春訓受傷的台美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）確定將直接日本與中華隊會合，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）則是預計今日上飛機前往台灣，2月27日有望在臺北大巨蛋與球迷相見。隆恩22日在春訓接球時，與打者坎發生激烈碰撞後痛苦倒地，隨後確診為左手肘扭傷，經過觀察，傷勢已無大礙，但原訂來台計畫確定取消。蔡其昌指出，隆恩的健康是中華隊最大考量，要不要提前來台已不重要，「基於健康考量，會讓隆恩在美國多待幾天，讓傷勢進一步照顧。」蔡其昌表示，隆恩跟小熊球團都很有意願參賽，「他們希望給中華隊百分百健康的隆恩，繳出好成績。」除了隆恩，另一位混血球星費爾柴德則是確定提前來台，蔡其昌表示，若無意外，費爾柴德今日會搭機來台，預計2月27日與中華隊會合，今日在離隊前最後一場出賽，費爾柴德2打數敲出1安打，還獲得1次保送。中華隊集訓即將告尾聲，明日起將與日職雙雄打2場熱身賽，蔡其昌表示，「讓選手適應環境、室內球場，找有一定強度的對手、張力拉升，這也是一開始集訓計畫想法。」中華隊預計2月28日前往至宮崎，投入大會官辦熱身賽，3月4轉往東京迎接經典賽正賽。蔡其昌表示，本屆經典賽中華隊4戰中有3場是午場作戰，因此從集訓首日開始就調整作息，「目前一切算是上天保佑順利，除了隆恩在春訓出一點意外，其餘都算健康，感謝上天保佑。」他強調，棒球的輸贏沒人會知道，團隊能掌握的事情就是全力以赴，「大家（球迷）能做的就是替中華隊加油，他們（選手）一定會全力以赴，希望最後有好成績前進邁阿密。」