▲旅美投手鄧愷威今日迎接春訓初登板，面對紐約大都會繳出2局無失分好投，還送出2次三振。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，台灣旅外好手在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）持續調整狀態。鄭宗哲今（25）日面對老東家匹茲堡海盜隊，不僅敲出春訓首安、首打點，上壘率更飆破6成、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）2打數敲出1安，李灝宇1打數無安打、1保送；辭退經典賽的鄧愷威則是在初登板繳出2局無失分的好投。春訓期間尚未敲安的鄭宗哲，今日他在6局下替補上陣，首打席就選到保送並靠隊友推進得分，第2打席更是在滿壘壓力下，擊出初速高達153公里的強勁安打，春訓首安與首打點入袋。鄭宗哲春訓熱身賽出場3場，共3打數敲出1安打、1分打點，選到3次四壞保送只被三振1次，還有1次盜壘成功，打擊率3成33、上壘率6成67。效力底特律老虎隊的李灝宇，今日交手亞特蘭大勇士隊，打先發第7棒、三壘手，繳出1打數無安打，獲得1次保送、吞下1次三振，打擊率2成。效力克里夫蘭守護者隊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今日交手洛杉磯道奇隊，打先發第6棒、中外野手，繳出2打數1安打的成績，另外靠著觸身球保送上壘。費仔首打席遭道奇隊先發投手亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez）98.3英里（158.2公里）的火球擊中頭部，所幸無大礙，第2打席遭三振，第3打席則是擊出強勁一壘安打。投手方面，鄧愷威今日迎接春訓初登板，面對紐約大都會隊，鄧愷威中繼2局無失分，還飆出2次三振，其中在第4局的投球，僅用7顆球就讓塞米恩（Marcus Semien）、索托（Juan Soto）與小畢歇特（Bo Bichette）3位超級球星巨星無功而返，初登板完美的演出，有利於鄧愷威爭取開季名單。