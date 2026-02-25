我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒今（25）日舉行新春團拜，會長蔡其昌與6隊常務理事、領隊共同出席，談到新建「巨蛋」議題，蔡其昌直言，台灣確實很需要多個室內球場，主因是台灣天氣悶熱、多雨，容易影響觀賽體驗。蔡其昌強調，新的巨蛋不一定要像臺北大巨蛋一樣容納4萬人，可以依照需求興建2萬人室內球場，「我會希望地方政府多多支持，來跟我們的球團合作，可不可以有台灣有第2顆蛋、第3顆蛋的機會。」蔡其昌直言，台灣天氣實在是太熱，「我們的人數到職棒36年，已經成長到場均破萬。那我們要思考的是，職業棒球運動下一個階段，我們要怎麼再往上？」蔡其昌強調台灣的職棒觀賽體驗，僅是及格的60分邊緣，「為什麼？因為我們台灣太熱了，又常常下雨。只要一降雨、颱風，我們就要延賽，球迷朋友在乎勝敗，就會引發討論。」蔡其昌說，如果有「蛋」，可以減輕很多賽事問題，「最重要的是比賽的觀賽體驗會提升非常多。這是職棒下個階段要再往上很重要的關鍵。」蔡其昌表示，從他第1任會長任期就積極跟中央政府爭取預算來支持地方政府，「針對我們現有的球場來改善。你看桃園、新莊、台中、高雄，都可以看到比明顯過去更好。」蔡其昌指出，目前都是在既有舊球場的改善，加上台灣球場多是公版球場，設施對球迷來說不是舒適的環境，「我們裡面座位的多元化並不夠，就很難滿足台灣各個不同的人的需求，我們的TA（客群）就會限縮，觀賽體驗不好，又會讓很多的球迷卻步。」蔡其昌認為，從過去2年的觀賽人數顯示，台灣是有增加「蛋」的空間，他直言不是要興建3至4萬人的大型巨蛋，「我很怕建議蓋蚊子館，巨蛋是可大可小，我們也可以因應需求選擇2萬人的室內球場。」蔡其昌直言，室內球場的興建，對台灣棒球發展有一定程度的幫助，「我會希望地方政府多多支持，來跟我們的球團合作，可不可以有台灣有第2顆蛋、第3顆蛋的機會。」蔡其昌強調，棒球的可貴在於沒有色彩的包袱，不分藍綠、政黨，全民都能在棒球找到樂趣與啟發，他認為，若台灣越來越多人喜歡棒球，「或許棒球就是團結台灣很重要的元素之一。」