▲三浦璃來（左）、木原龍一在米蘭冬奧拿下金牌，兩人跪地相擁，流下感動的淚水。（圖／翻攝自IG@riku9111）

日本雙人花式滑冰選手木原龍一、三浦璃來在米蘭冬奧中拿下金牌，兩人搭檔7年，無論賽場上或是私下都有絕佳默契，許多粉絲都要他們快去結婚，而木原龍一在短曲失利後非常自責，三浦璃來只說了一句「今天我為你而滑」給足木原力量，木原也說，如果還有下輩子，希望能再和三浦搭檔。木原龍一和三浦璃來在拿下冬奧金牌後，接受日本媒體訪問，根據《NHK》報導，三浦表示當木原在短曲失誤後就開始一直哭，一直被木原照顧著的她，這次站起來對木原說，「今天，我會為了你而滑冰。」希望木原享受比賽，而不是帶著壓力，「一直都是他在支撐我，現在換我支撐他了。」在完成長曲賽事後，看到分數那一刻，木原跪地痛哭，三浦將他的頭放在自己肩膀上，真的像個大姐姐一樣的安慰、鼓勵，好像在說，「你做得很好。」木原事後接受訪問，提到三浦滿是驕傲，「她是史上最好的搭檔，如果有來世還想再跟她一起。」24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。