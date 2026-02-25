我是廣告 請繼續往下閱讀

前大聯盟重砲李大浩今年春訓以客座教練身份加入中信兄弟，今（25）日隨隊赴臺北大巨蛋參加與老東家福岡軟銀鷹隊的「台日交流賽」，被問到2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「台韓大戰」議題時，李大浩認為台灣棒球水準提升很多，中華隊不容易對付，李大浩同時點名22歲重砲安賢民，看好接棒自己的位置。由於本屆經典賽中華隊與韓國隊同時被分在C組，且視雙方為晉級8強淘汰賽的最大勁敵，曾長期擔任韓國隊中心打者的李大浩也被問到「台韓大戰」相關議題。對於台灣棒球的印象，李大浩表示，「台灣棒球水準提升很多，絕非容易對付的對手。韓國正努力準備，雖然台灣也準備得很充分，但我希望韓國能準備得更好。」至於哪位中華隊選手需要注意，李大浩微笑想了一下，隨後說出了，「No Comment（無可奉告）」。當被問到看好哪位韓國年輕打者能成為自己的接班人，李大浩點名安賢民與盧施煥，「這些年輕選手現在都表現得很好。」其中年僅22歲的「怪力男」安賢民有機會扛下韓國隊先發第2棒，成為「攻擊型2棒」的前段打線支柱。談到安賢民這位年輕砲手，李大浩表示，「安賢民和那些韓籍大聯盟選手風格不同，李政厚或金河成是追求精準度的打者，但安賢民是擁有隨時能擊出全壘打強大力量的選手。」