「2026台日棒球國際交流賽」今（25）日正式點燃戰火，身穿「龍之子」徐若熙明（26）日將以福岡軟銀鷹隊投手身份，先發面對2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊。談到近期調整狀況，徐若熙表示都在進度上，找回過去舒服的投球姿勢。他也點名想交手張育成、吉力吉撈・鞏冠，「看大家調整還不錯，我也會拿出這段時間調整的東西。」徐若熙表示，目前身體沒有問題，都在調整的步調上，為了經典賽做準備。雖然明日將先發面對中華隊，但徐若熙表示，沒有為此改變投球節奏，春訓這段時間持續調整投球節奏，「沒有特別做大動作的變化，投手教練幫助我找回最舒服方式，想想比較好的前幾年，回飯店看影片，找一下比較好的感覺。」徐若熙也解釋為何「台日交流賽」是以軟銀球員身份出場，「畢竟是到日本第一年，希望早點適應、磨合，所以希望穿上軟銀球衣。」他表示，不會對明日的先發感到緊張，「練習是為了比賽，把自己準備好，將更好的一面展現出來。」對於中華隊打線，他笑說，「看大家調整還不錯，我也會拿出這段時間調整的東西。」被問到最想交手的打者，徐若熙點名主砲張育成、吉力吉撈‧鞏冠，不過他也說投球結果就順其自然，「沒想太多，把自己該做的事情做好。」