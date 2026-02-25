「2026台日棒球國際交流賽」今（25）日正式點燃戰火，由日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹隊交手中華職棒（NPB）人氣球隊中信兄弟，此役雙方皆推出王牌投手，軟銀上澤直之掛帥，兄弟則是防禦率王羅戈（Nivaldo Rodriguez）。
福岡軟銀鷹打線：
第一棒：野村勇（游擊手）
第二棒：柳町達（中外野手）
第三棒：正木智也（左外野手）
第四棒：栗原陵矢（三壘手）
第五棒：山川穗高（指定打擊）
第六棒：井上朋也（右外野手）
第七棒：今宮健太（二壘手）
第八棒：谷川原健太（捕手）
第九棒：廣瀬隆太（一壘手）
投手：上澤直之
中信兄弟打線：
第一棒：王威晨（三壘手）
第二棒：宋晟睿（中外野手）
第三棒：詹子賢（左外野手）
第四棒：許基宏（一壘手）
第五棒：陳俊秀（指定打擊）
第六棒：曾頌恩（右外野手）
第七棒：岳東華（二壘手）
第八棒：高宇杰（捕手）
第九棒：張仁瑋（游擊手）
投手：羅戈
