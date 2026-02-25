我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台日棒球國際交流賽」今（25）日正式點燃戰火，由日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹隊交手中華職棒（CPBL）人氣球隊中信兄弟。兄弟先發中外野手是目前正在備戰經典賽的宋晟睿，兄弟總教練平野惠一透露，宋晟睿主動表達想要參賽，希望透過實戰調整手感；宋晟睿則說，「回到這裡（兄弟）我覺得感覺蠻好的，有一種回到家裡的感覺，感觸蠻深的。可以回到母隊跟隊友一起比賽，比較熟悉的球員。」宋晟睿今日穿上兄弟練習衣，跟著母隊一同訓練，賽前公布先發打線，宋晟睿打先發第2棒、守中外野，兄弟總教練平野惠一透露，是宋晟睿主動聯絡他，希望能暫時歸隊參與「台日交流賽」首戰，「幫他準備好這個出賽環境就是總教練的工作。」平野指出，宋晟睿目前仍是國家隊選手，若在這之中國家隊有需求，宋晟睿隨時會被徵召回去，「所以這部分我們會非常慎重處理。」平野笑說，「我現在心裡只想著『拜託千萬不要受傷啊！』」對於宋晟睿成為中華隊遺珠，平野不特別做回應，「他還是要好好準備，如果中華隊有人受傷，他還是有可能遞補，這可能性不是0吧？」宋晟睿賽前練習結束後表示，能夠回兄弟打交流賽，是一件好事，「多比賽讓我找到一些實戰的感覺，節奏、張力之類的。」雖然最後沒入選中華隊，但宋晟睿認為自己學到了堅持，「我也知道我沒有入選，那我就堅持自己的一些想法、心態，這段期間還是保持自己隨時都有可能（遞補）去比賽的那種感覺，我覺得這種感覺也是蠻好的。」宋晟睿表示，萬一中華隊真的有隊友不舒服，有可能需要馬上遞補，「當然我不希望他受傷，希望他們可以健康去比賽。如果真的萬一有一些不舒服的話，我們還有很多球員都在，很多球員也都很努力在拚正選。」這段期間，宋晟睿感覺非常好，「看到很多球員在球場上很拚命，想要把自己的表現做好。雖然可能不如自己的預期，但我看得到每個隊友都很努力、很盡全力去找出自己的問題在哪裡，然後去做調整。」宋晟睿笑說，今天歸隊後，隊友都問他是不是變壯，「我覺得是下半身，可能大家都覺得說我的腿怎麼變那麼粗、變那麼壯。 」宋晟睿透露體重增加3至4公斤，也因為過去曾在比賽中受傷，因此刻意加強下肢訓練，加強肌肉量，希望可以用肌肉保護我受傷的地方，讓受傷風險降低。」