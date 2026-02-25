我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台日棒球國際交流賽」今（25）日正式點燃戰火，由日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹隊交手中華職棒（CPBL）人氣球隊中信兄弟。軟銀球團會長王貞治也現身大巨蛋，在受訪時，王貞治也提到台灣棒球的熱潮正逐漸提升，「大家想要進步的意識變得非常強。因此，對於之後的發展我非常期待，包括接下來的世界棒球經典賽。」軟銀球團會長王貞治今日現身大巨蛋，此次來台除了觀看比賽，還舉行一場棒球講座，王貞治說，「內容主要關於棒球的基礎。現場雖然有小朋友，但也有許多總教練和教練參與。總之就是要好好練習，直到能用身體表現出來。這除了反覆練習外別無他法，因為基礎是最重要的。」王會長對台灣棒球的發展充滿期待地表示，「現在棒球熱度正在上升。整體來說有一種『向上提升』的氛圍，大家想要進步的意識變得非常強。因此，對於之後的發展我非常期待，包括接下來的世界棒球經典賽。」王貞治說，「我們必須提升亞洲棒球的整體水準，包括韓國和中國。為了達成這個目標，日本必須承擔起指導者的角色。日本應該帶著領導者的自覺去推動，畢竟我們也在經典賽拿過冠軍。」日媒也詢問王貞治對於本屆日本隊的看法，王貞治對衛冕軍寄與厚望，「果然還是要有在大聯盟發展的球員參加，氣氛才會熱烈。」談到頭號球星大谷翔平，王貞治說，「雖然這次可能無法以投手身分上場，但作為打者已經非常足夠了。光是他能以打者身分出賽，對日本隊來說就是最棒的消息，也是球迷們所渴望的。」