▲江蕙在台北小巨蛋開唱，周杰倫送上花藍祝福。（圖／記者李欣恬攝影）

天后江蕙的《無・有》演唱會安可場今（25）日晚間迎來最終收官場！在新春開工首週，二姐繼續以動人歌聲陪伴滿場歌迷。特別的是，這不僅是本次巡迴的第28場演出，也是江蕙在台灣舉辦的第80場個人演唱會。她在台上有一種鬆弛感，雖然鼻水直流但不影響歌唱，她表示：「平常上台前都會吃過敏藥，不吃就會咳嗽打噴嚏，今天忘了吃，好在老天有保佑，我一上台，看到你們我就好了啦。」在台上準備脫下華麗外衣時，她忍不住向歌迷撒嬌：「這套衣服很重，我穿這套唱的時候有點吃力，但也還有點可以對吧？」江蕙也趁著換衣服的空檔，趕緊吞了過敏藥。原來，二姐每次上台前都必須吃藥壓制過敏，她表示，在後台時一直打噴嚏、流鼻水，想說完蛋了。但一站上舞台，意志力與粉絲的熱情成了最好的解藥，「還好老天有保佑，看到你們就好了啦！」隨著台北大巨蛋啟用，不少死忠粉絲私下敲碗，期盼二姐能攻頂大巨蛋開唱。沒想到江蕙一口回絕，並給出了一個既搞笑又極度寵粉的神回覆。她笑著解釋：「我的歌曲不太適合在大巨蛋，我的觀眾比較年長一點，如果在大巨蛋，他們去一趟上化妝室，回來我已經唱10首了。」江蕙表示，小巨蛋的空間距離讓大家感覺很溫暖，為了體貼長輩、把所有觀眾顧好，她宣告：「我多唱幾場沒關係！」寧願自己辛苦一點多唱幾場，也不願讓年長歌迷為了上廁所奔波，貼心發言暖翻全場。