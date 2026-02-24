江蕙在台北小巨蛋的《無・有》演唱會，今（24）日晚間起，邁入倒數2場。為了讓好不容易搶到票的歌迷們能順利進場朝聖，主辦單位特別釋出了超詳細的江蕙演唱會入場攻略，包括嚴禁錄音、錄影，還有進場流程、禁帶物品一次看。想要開開心心看演唱會，千萬別忽略了這些重要的安檢與進場規範。除了全面採實名制入場外，現場安檢也相當嚴格，若查獲違禁品將無法入場且不予退票，《NOWNEWS今日新聞》為您整理進場重點，一次掌握。
⏰ 開演時間與現場取票區資訊
取票區域皆位於台北小巨蛋6號門票務服務台。
💡2/24、2/25場次：
票務服務台開放時間：17:00 開始
觀眾進場時間：預計 18:00
開演時間：預計 19:30
🚶♀️ 進場流程3步驟與實名制規範
進場時將依序進行三大關卡，建議歌迷提早到場。
✓第一關：安全檢查。
✓第二關：背包查驗。嚴禁攜帶金屬與玻璃材質的保溫瓶。
✓第三關：實名制驗證。須出示與票券姓名相符的證件正本，恕不接受影本。一般民眾請攜帶有本人照片的身分證正本，14歲以下孩童攜帶有照片之健保卡，外籍人士則須攜帶護照正本。
✓團進團出規定： 訂票人本人與同筆訂單的其他持票者必須同時進場，恕不接受任何理由要求分開進場。
⚠️ 場內觀賞注意事項
✓手機與錄影規範： 現場禁止使用閃光燈，手機需調為靜音模式。因演出含有大量雷射燈光效果，切勿使用手機攝錄影，以免造成手機鏡頭故障損壞。
✓安全與秩序： 請勿站立於座椅上觀賞演出。位於 2、3 樓的觀眾禁止站立跺腳，請以「拍手」取代跳動。如有干擾演出秩序之行為，主辦單位有權強制違規者離場且不退票。
🚫 禁帶物品一覽（現場無提供寄物服務）
❌任何食物、飲料（⭕飲用水除外）
❌尺寸大過於35.5cm x 35.5cm x 15.2cm之包包
❌任何行李袋和行李箱
❌任何專業相機、攝錄影/錄音器材
❌錄影式的雙筒望遠鏡
❌平板電腦、Go-Pro、DV
❌雷射筆與手電筒
❌不得吸煙、嚼食檳榔、飲酒。
❌寵物
❌任何武器、發射器、尖銳、危險物品（例如：打火機、槍砲、子彈、刀劍、球棒、木棒、防狼噴霧器、電擊裝置、美工刀、剪刀、爆炸物）
❌旗幟、桿子、長竿、攝影腳架、自拍棒、三腳架與板凳類自行加高裝置等
❌任何玻璃裝容器（包含玻璃罐裝的飲用水、藥品及香水）
❌含桿子或長竿的標語、旗幟、橫幅、海報。標語、旗幟、橫幅、海報等任何應援物不可含特定商業及不恰當或政治內容與標誌。
❌煙火、噴煙裝置、充氣物（例如：氣球、海灘球）
❌足以遮擋他人視線或影響表演者之發光物體（如應援燈牌、發光帽）
❌危害公眾安全之物品及行為
⚠️重要提醒事項
🚸如經查獲，不論何種形式，均不得進場。
