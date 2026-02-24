我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江蕙演唱會小巨蛋取票區域圖。（圖／翻攝自寬宏藝術臉書）

▲江蕙《無・有》演唱會採實名制入場。（圖／翻攝自寬宏藝術臉書）

江蕙在台北小巨蛋的《無・有》演唱會，今（24）日晚間起，邁入倒數2場。為了讓好不容易搶到票的歌迷們能順利進場朝聖，主辦單位特別釋出了超詳細的江蕙演唱會入場攻略，包括嚴禁錄音、錄影，還有進場流程、禁帶物品一次看。想要開開心心看演唱會，千萬別忽略了這些重要的安檢與進場規範。除了全面採實名制入場外，現場安檢也相當嚴格，若查獲違禁品將無法入場且不予退票，《NOWNEWS今日新聞》為您整理進場重點，一次掌握。取票區域皆位於✓第一關：安全檢查。✓第二關：背包查驗。嚴禁攜帶金屬與玻璃材質的保溫瓶。✓第三關：實名制驗證。須出示與票券姓名相符的證件正本，恕不接受影本。一般民眾請攜帶有本人照片的身分證正本，14歲以下孩童攜帶有照片之健保卡，外籍人士則須攜帶護照正本。✓團進團出規定： 訂票人本人與同筆訂單的其他持票者必須同時進場，恕不接受任何理由要求分開進場。✓手機與錄影規範： 現場禁止使用閃光燈，手機需調為靜音模式。因演出含有大量雷射燈光效果，切勿使用手機攝錄影，以免造成手機鏡頭故障損壞。✓安全與秩序： 請勿站立於座椅上觀賞演出。位於 2、3 樓的觀眾禁止站立跺腳，請以「拍手」取代跳動。如有干擾演出秩序之行為，主辦單位有權強制違規者離場且不退票。⚠️