前金州勇士隊前鋒喬納森庫明加（Jonathan Kuminga）在交易至亞特蘭大老鷹隊的首秀中大爆發，替補出場狂砍個人賽季新高的27分，外帶7籃板、4助攻及2抄截，率隊以119：98大勝華盛頓巫師隊。賽後，媒體焦點全集中在他是否想藉此向不信任他的老東家勇士隊傳遞訊息。不過庫明加未對老東家口出惡言，而他和前隊友之間關係也仍不錯，柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）都像他送上祝福。
無視外界紛擾 庫明加專注助老鷹贏球
面對是否想讓勇士隊為當初的交易決定感到後悔的提問，庫明加低調回應：「每個人都有自己的看法，我並不關注別人在說什麼。我們在這裡就是為了盡可能贏得更多比賽，這才是我主要的關注點。」
這場比賽是庫明加自1月23日對陣達拉斯獨行俠後首度踏上NBA賽場。當時他仍身披勇士隊戰袍，並在經歷一個月的「DNP」（教練決定不派上場）後被總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）短暫召回輪換陣容。然而，僅打了兩場比賽，庫明加便遭遇膝蓋骨挫傷，最終在交易截止日前被送往老鷹隊。
快速融入體系 庫明加對老鷹文化如數家珍
對於在亞特蘭大的新生活，庫明加表示自己適應得很快：「說到底這就是籃球。我盡可能地去學習比賽，向這裡的球員們請教。他們在這裡打球一段時間了，所以他們幾乎知道所有事情。」
庫明加更透露，在交易發生前，他就一直密切關注老鷹隊的比賽，對總教練奎因斯奈德（Quin Snyder）強調轉換快攻的戰術體系早已了然於胸。「我看了很多比賽，我想這是他們在訓練中一直強調的重點——打出轉換快攻、製造對手失誤、盡全力去拼。我覺得只要每天看他們打球，就能感受到這裡的球隊文化。我關注他們已經有一段時間了。」
勇士前隊友送祝福 柯瑞、格林看好未來
在庫明加首秀大放異彩的同時，他的老東家勇士隊卻在同日爆冷以109：113輸給戰績墊底的紐奧良鵜鶘隊。如果庫明加能在亞特蘭大成長為一名球星，勇士隊當初對待這位2021年第7順位新秀的方式恐將引發更多檢討。
不過，庫明加的前勇士隊友們仍大方送上祝福。當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）在交易後透過Instagram勉勵他：「去成就偉大吧。」德雷蒙格林（Draymond Green）則在自己的播客節目中表示，看好庫明加與傑倫強森（Jalen Johnson）的鋒線組合將在斯奈德的體系中大放異彩：「他可以和傑倫強森一起成為那支球隊的基石。想像這兩個人在轉換快攻中衝向你，祝你好運。」
