▲江淑娜（如圖）今（25）日晚間擔任二姊江蕙演唱會特別來賓，突然跟觀眾談心，提及2015年姊姊突然封麥，她為了替姊姊保守祕密，有苦難言的狀態。她感謝姊姊能康復，重返舞台。（圖／寬宏藝術提供）

江蕙的《無・有》演唱會迎來感人的最終場，重量級嘉賓請來了親妹妹江淑娜力挺。兩姊妹睽違16年再度同台合唱，默契依舊滿分，江淑娜更在台上首度公開自白，吐露2015年二姐罹癌封麥時，她為了替姊姊保守祕密，獨自承受外界逼問，當下真的有苦說不出，感人肺腑的發言令現場觀眾動容。所幸現在江蕙健健康康地站在台上唱歌，江淑娜也感謝各路神佛保佑。談起二姐抗癌的生死交關，江淑娜表示，江蕙的個性向來是報喜不報憂，無論多苦都不想讓大家擔憂。她回憶當年聽到主治醫師宣布二姐的癌指數時，對她來說宛如青天霹靂，情況真的非常危急與危險，「那段時間大家都找不到我，其實我是有苦衷的。」江淑娜心疼地說，面對外界不斷追問二姐為何突然封麥，她只能把祕密吞進肚子裡，真的是有苦說不出。當時的她只能在心裡不斷祈求，拜託老天爺再幫姊姊開一扇窗；如今看到二姐勇敢、堅強地從黑暗深淵裡爬出來，她雙手合十感謝十方諸佛與上帝的護佑，並向全場粉絲報平安：「二姐現在健健康康，比我還要健康，大家都不用替她擔心了。」走過生命的低谷，姊妹倆在台上的互動更顯珍貴。江淑娜感性地說，連唱了五天覺得非常過癮，每天都被二姐善良又熱情的歌迷深深感動。趁著最終場的感人氛圍，她忍不住向二姐撒嬌「討抱抱」，更爆料姊妹倆從小到大抱不到兩次，以前在主持《黃金夜總會》時甚至還是她「硬抱」上去的，逗得江蕙連忙笑回「方文琳也是這樣」。除了姊妹情深，江淑娜也特別向全場介紹一對長居紐約數十年的「隱藏版歌迷」夫妻咪咪姐與老外先生Joe，透露他們特地搭飛機回台灣，外國老公即使聽不懂台語，也依然在台下聽得深受感動。看著妹妹絕佳的狀態，江蕙也忍不住當起「催生婆」，向全場喊話直誇妹妹紅的歌非常多，不出來唱實在太可惜。江蕙甚至當場霸氣敲碗：「有機會的話，小巨蛋如果有空，妳真的是可以出來唱，就把大家都當作是一家人，我的歌迷一定跟妳捧場！」原本還自嘲小名叫「俗辣」、坦言自己其實「沒膽」的江淑娜，一聽到姊姊與全場歌迷的熱情保證，立刻猶如吃了定心丸般笑喊：「有二姐這句話掛保證，我就沒在怕！」