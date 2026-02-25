我是廣告 請繼續往下閱讀

▲上屆霸主日本武士隊雖然直指衛冕，不過美國隊祭出由賈吉（Aaron Judge）以及雙賽揚的超豪華大聯盟陣容，成為日本最大的競爭對手。（圖／取自MLB官方X）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）戰火即將點燃，各國頂尖好手紛紛進到國家隊，力求問鼎冠軍。上屆霸主日本武士隊雖然直指衛冕，不過美國隊祭出由賈吉（Aaron Judge）以及雙賽揚的超豪華大聯盟陣容，成為日本最大的競爭對手。曾是日職首位億元身價的後援投手佐野慈紀（Shigeki Sano），近日針對日本投手群在面對美職體系審判及打者時的策略，提出了關鍵性的觀察表示：「在美職體系中，能有效攻占上下層級好球帶的投手，往往才能取得更好的結果。」在2月23日日本隊對陣軟銀鷹隊的實戰中，由大聯盟裁判擔任主審，明顯展現出與日本職棒（NPB）截然不同的好球帶尺度。觀察顯示，大聯盟裁判的好球帶位置偏高，對於日職投手習慣攻擊的低角度邊角球反而並不買帳。對此，佐野慈紀分析指出：「日本棒球長年以來的教育就是『以低角度的球決戰』，因此很少有投手能真正靈活運用高、低落差來進行攻擊。」他強調，在美職體系中，能有效攻占上下層級好球帶的投手，往往才能取得更好的結果。佐野慈紀認為，日本隊投手不需要在賽前徹底改變自己的投球風格，但必須非常清楚對方打者的習性。他表示：「盲目地投低球只會被對方鎖定。日本投手具備精準的控球能力，如果能將球路更均勻地散布在上下、左右的角落，進攻範圍將會大增。」然而，他也對日本投手群發出警告：「大聯盟打者對於高角度的甜球幾乎不會失手，這是最危險的區域，投球時必須極度精準，絕對不能出現失誤球。」日本隊接下來將於27、28日在名古屋對陣中日龍，隨後於3月2日及3日移師大阪京瓷巨蛋，與歐力士、阪神進行最後兩場官方熱身賽。距離經典賽正式開打僅剩4場實戰機會，如何在極短時間內適應大聯盟主審的好球帶，並對賈吉、勞雷（Cal Raleigh）等頂尖強打者做出有效限制，將是這支擁有「地表最強投手陣容」稱號的隊伍能否衛冕成功的關鍵。