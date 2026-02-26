我是廣告 請繼續往下閱讀

在昨（25）日洛杉磯湖人以108：109惜敗給奧蘭多魔術的比賽中，最後一擊的處理引發了極大爭議。剩下7.0秒時，湖人暫停後布置了一個讓唐西奇（Luka Doncic）獲得空檔出手的戰術，但這位斯洛維尼亞球星卻選擇將球傳給詹姆斯（LeBron James），導致後者在失去平衡且受到嚴密防守下投失了壓哨三分球。為何唐西奇要放棄大好空檔？根據社群媒體上流傳的片段，可以聽到唐西奇在賽後聳聳肩，疑似抱怨是詹姆斯要求他傳球的。「他叫我傳，我就傳了。」唐西奇在影片中無奈地說道。儘管流出抱怨影片，但唐西奇在賽後受訪時仍將責任一肩扛下。在這場比賽前，他本季的三分命中率僅30.3%。「我知道我有空檔，但我只是覺得距離有點遠，」唐西奇解釋道，「我試著運球靠近一點......我可能應該直接把球收好自己進攻的。」他補充說明：「我看到他（詹姆斯）有空檔，而且我不想失誤，我們當時也沒有暫停了。就像我說的，我應該自己收球攻擊，我以為他會有更好的出手空間。所以，這是我的責任。」湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）證實，那個暫停後的戰術確實是專為唐西奇設計的。「我們顯然是畫了個戰術讓(唐西奇)來投。我覺得我們獲得了一個不錯的機會。」另一方面，詹姆斯對於唐西奇傳球的決定感到困惑。「顯然，你得去問Luka他當時看到了什麼，」詹姆斯表示，「我以為他有個很好的出手機會......當他把球傳給我的時候，我有點失去平衡了。我真的以為他有極佳的空檔。」考慮到唐西奇在最後一擊前，三分球僅10投2中，他可能對自己的投籃缺乏信心才選擇傳球。對此，湖人傳奇名宿沃錫（James Worthy）認為，球隊應該為里夫斯（Austin Reaves）設計戰術，因為他在第4節攻下全隊最高的8分，節奏好得多。「在唐西奇投籃狀況不佳的情況下，也許你該把球交給奧斯汀，」沃錫在賽後節目中表示，他認為湖人在關鍵時刻有多種選擇，不該只死守一個方案。吞下這場敗仗後，湖人戰績來到34勝23負，跌至西區第6，但仍領先第7名的鳳凰城太陽(33勝26負)2.0場勝差。湖人下一場比賽將在週四晚間客場迎戰太陽隊。