▲江蕙演唱會除了搭上音符造型的車廂繞場，和粉絲合唱，還搭上高台，升上3層樓高唱歌，為3層樓高的粉絲謀福利。（圖／寬宏藝術提供）

「二姐」江蕙的《無・有》演唱會安可場震撼台北小巨蛋！為了給歌迷最極致的驚喜，二姐給了一場超狂的高空秀，站上長達27米的高空空橋，同時直接緩緩升至3層樓高的半空中開唱。超寵粉的霸氣舉動，讓原本距離舞台最遙遠的3樓觀眾瞬間成為全場焦點，情緒沸騰到最高點。不過每次升上去，都讓幕後工作人員捏冷汗，經紀團隊就忍不住苦笑直呼：「她完全不怕高，但我們彩排試著上去時，真的是嚇死。」經紀團隊透露，在彩排時，為了確認安全，工作人員都會親自上陣測試，有次江蕙走在高台邊緣，也讓團隊嚇壞，她還調皮地笑著說：「你有懼高症齁！」但江蕙自己一點也不怕高，在升降高台上唱得健步如飛，四平八穩，十分享受。為了帶給歌迷不同於去年的嶄新體驗，二姐與團隊經過多次會議反覆討論現場動線與視覺設計，讓誠意與規格雙雙升級。驚險刺激的高空空橋，是為了替高樓層區域的粉絲謀福利，同時，她還特別站上象徵音樂流動的音符造型推台繞場，近距離與特區及二樓觀眾互動。當二姐走向人群，與歌迷深情對唱〈夢中的情話〉、〈憂愁的牡丹〉、〈傷心酒店〉及〈無言的結局〉等不敗金曲時，全場粉絲興奮不已。無論是坐在哪一個樓層的觀眾，都能深刻感受到她主動走向歌迷、毫無保留的真心與溫暖。這場被歌迷盛讚為「台語演唱會頂級殿堂」的《無・有》巡演，自去年盛夏啟動一路唱到今年安可場，短短兩個月內橫跨北高，霸氣完成 28 場演出，且場場一票難求、好評不斷。江蕙以驚人的號召力與堅強的歌唱實力，一舉刷新了台北小巨蛋啟用以來，華語歌手演唱會場次的新紀錄，再次完美印證了歌迷口中那句「只有二姐能超越二姐」。在今晚最終場的尾聲，二姐再度選唱了象徵祝福的〈博杯〉作為安可曲。伴隨著「希望一切著會當順適，大大細細平安快樂過」的動人歌詞，江蕙透過最純粹的音樂，將最誠心、最溫暖的祝福，輕輕獻給了每一位陪伴她走過這2 場難忘記憶的歌迷。