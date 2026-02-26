我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷克代表隊雖以學生、消防員等業餘選手為主，但本屆陣容也加入不少職業球員。（圖／翻攝自捷克國家隊X）

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開打，除了各國職業強權外，備受球迷喜愛的捷克共和國代表隊也已抵達宮崎縣三股町展開事前集訓。這支由「斜槓代表」組成的隊伍再度選擇三股町旭之丘棒球場作為基地，目標是挑戰隊史首次闖進第二輪複賽。捷克代表隊由本身是神經內科醫師的總教練帕維爾哈迪姆（Pavel Chadim）領銜。他在受訪時感性表示：「日本的球隊與球迷都是世界第一，能在這裡集訓感到無比榮幸。雖然賽程嚴峻，但最後能與日本隊交手是極大的禮物。」隊中人氣最高的莫過於在2023年大賽中，以陰柔球路三振大谷翔平而聲名大噪的薩托里亞（Ondřej Satoria）。平常正職是電力工程師的他，談到可能再度與大谷對決時笑著表示：「能在那樣的舞台三振大谷是我生涯最高的榮譽，再次對陣將是我的特權，但我其實不太想再碰到他，如果侍日本隊準備萬全，那將會非常難對付，但這絕對是寶貴的經驗。」捷克代表隊雖以學生、消防員等業餘選手為主，但本屆陣容也加入不少職業球員，包括：瓦夫拉（Terrin Vavra）上個賽季效力於大聯盟金鶯隊的內野手，以及赫魯普（Marek Chlup）： 曾效力於讀賣巨人隊，對日本職棒環境相當熟悉。馬雷克赫魯普強調，他們會展現出勇敢的比賽風格，雖然日本隊實力最強，但他們會無所畏懼地發揮平時訓練的成果。捷克代表隊在三股町的集訓將持續至2月27日。他們被分在預賽1次分組，將與日本、韓國等強敵同場競爭。捷克隊將於3月5日的首場賽事對戰韓國隊，這場「搶勝大戰」將直接影響他們能否達成突破預賽的歷史目標。