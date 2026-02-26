我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王祖賢抱著愛犬一起吃早餐，宣布正式開工。（圖／小紅書@王祖賢Joey）

59歲王祖賢在息影20多年後，長期定居加拿大並經營艾灸館，常常被粉絲捕捉她的悠閒日常。而上個月她正式進駐抖音，短短24小時就突破百萬觀看與追蹤，王祖賢也不吝分享自己生活，近日再PO出過完年開工的影片，只見她抱著愛犬「智悟」吃早餐，披著招牌長髮，戴著墨鏡看著鏡頭微笑，短短12秒影片，就狂吸19萬人朝聖。王祖賢近日分享過完年的開工影片，只見她披著招牌長髮、戴著墨鏡，抱著愛犬對鏡頭露出微笑。她在貼文中寫下：「新年第一天和智悟一起的早餐，萬物可愛，開工去囉～」展現休假完的好心情。女神悠閒又自然的模樣，也狂吸大批網友朝聖，至今已累積19萬人按讚。事實上，王祖賢在宣布進駐抖音後，帳號一開通，追蹤人數就迅速突破110萬，讓不少網友直呼：「這才是真正的頂流！」留言區湧入大量影迷與老粉絲，有人激動表示：「終於等到祖賢姐姐回來了」，也有人感嘆她多年未露面氣質依舊，完全看不出歲月痕跡，再度證明她在華語影壇留下的經典地位，至今仍無人能取代。隨著帳號曝光，網友們也開始翻出王祖賢過往的經典作品與名場面，不少人留言直呼「小倩回來了」，喚起《倩女幽魂》的集體回憶；更有網友幽默引用她曾演出的《射鵰英雄傳之東成西就》經典迷因台詞，笑喊：「你誰啊，大半夜出來假扮王祖賢！」讓粉絲全笑翻。王祖賢移居加拿大後，生活重心早已不在演藝工作，她近年偶爾透過粉絲平台分享近況，還在當地開設艾灸館親自坐鎮經營，吸引不少粉絲專程前往朝聖，息影20多年依然有高人氣。