中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍女神邊荷律，日前宣布將會出現在台日交流賽的應援名單中，昨（25）日她與其他啦啦隊成員一起現身，還跟粉絲一起拍合照，不料竟有3名男粉買一條應援毛巾3個人用，讓她直接在台上質問粉絲，還翻起白眼，露出超無奈表情，讓粉絲都笑翻表示「自己體會」。

在昨日的台日交流賽活動中，啦啦隊成員也一起在台上與粉絲拍合照，不料一名粉絲給邊荷律拿著應援毛巾後，竟緊接著3個人都用同一條，讓邊荷律忍不住在台上就不滿質問粉絲，還直接翻白眼，露出超無奈的歪嘴笑容，但還是敬業的跟粉絲比讚合照。

▲邊荷律看到3名男粉共用一條應援毛巾，直接露出超無奈表情。（圖／邊荷律IG@yuling34）
畫面曝光後，邊荷律的一系列可愛小表情，直接讓一眾粉絲笑翻，「看到邊邊的招牌嘴角瞬間明白」、「邊邊表情超好笑」、「邊邊的歪嘴真的又可愛又嘲諷」。

邊荷律來台獲高人氣　感謝粉絲支持讓父親很幸福

現年26歲的邊荷律2024年來台發展，憑著活潑、不做作個性深受大批粉絲喜愛，IG至今有53萬人追蹤。然而，邊荷律的爸爸在上個月過世，當天她本來在台灣有活動，接到通知後緊急趕回韓國，未料還是沒見上爸爸最後一面，讓她備受打擊，只能以發文的方式對外說明情況，「我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒」。

而為了粉絲，邊荷律也在整理好心情後，就返台繼續工作，還曾在Threads發出長文，分享一段與父親之間從未曝光的感人回憶。她透露自己當初第一次踏上台灣土地時，父親其實偷偷跟到了機場，但為了不打擾粉絲迎接，父親獨自站在機場2樓，隔著玻璃默默看著被群眾擁簇的女兒，並表示父親因為粉絲對她的支持而感到很幸福。

資料來源：Threads


