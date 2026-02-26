我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯哈登（James Harden）在周三擊敗紐約尼克隊的比賽中受傷，隨後確認為右手大拇指骨折，但他並未等待醫療報告定奪，便向外界展現了強大的領導力與爭冠決心。哈登強調，雖然賽季僅剩約25場比賽，但他深信騎士隊具備登頂的實力，關鍵在於防守端的發揮。騎士隊在週三迎來重大的醫療利多。根據ESPN記者Shams Charania報導，哈登在諮詢手部專家後確認不需接受手術，這對騎士隊而言是極大的解救。由於受傷的是非投籃手（右手），哈登計畫戴著護具或夾板繼續參賽。雖然避開了可能導致缺陣數周的手術，但哈登目前的狀態仍被列為每日觀察（day-to-day）。為了管理疼痛與腫脹，他可能會在週三對陣密爾瓦基公鹿隊的比賽中輪休，但哈登本人已明確表達了帶傷上陣的強烈意願。自騎士隊在季中大膽送出26歲明星控衛達里烏斯加蘭（Darius Garland）交易來哈登後，球隊展現了顯著的進化。在哈登出賽的賽事中，騎士隊取得了6勝1敗的傲人戰績。哈登在場上不僅場均貢獻18.9分、8.0助攻與4.6籃板，三分命中率更是驚人的48.8%，為球隊進攻帶來了極大的穩定度。騎士隊總教練肯尼阿特金森（Kenny Atkinson）指出，哈登帶來的影響遠超數據表。阿特金森表示，哈登重塑了球隊一度迷失的自信心，讓全隊在場上更敢於競爭，特別是在防守端的拼勁。騎士隊目前戰績為37勝22敗，與紐約尼克隊並列東區第3位。根據數據網站Tankathon統計，騎士隊剩餘賽程的難度是全聯盟第4低，這對於目標保住前3種子、甚至衝擊更高排名的騎士隊而言極為有利。哈登表示：「進攻端我們能有6人得分上雙，防守才是勝負關鍵，只要我們能專注於防守並守住對手，我們將會非常難以擊敗。」對於克里夫蘭而言，哈登無需手術的消息不僅是醫學上的勝利，更確認了這場季中交易的大豪賭依然走在正確的軌道上。