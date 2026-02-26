我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）開打在即，預計加入中華隊的台裔強打「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）卻突遇亂流。效力於芝加哥小熊3A的「龍仔」，日前在熱身賽中因接球碰撞導致左手肘扭傷，儘管日前傳出恢復狀況良好的消息，但美媒《芝加哥太陽報》記者梅狄・李（Maddie Lee）今（26）日報導指出傷勢復原的速度比想像中緩慢，能否如期披上中華隊戰袍出現巨大變數。「龍仔」是在上周日的春訓熱身賽中，擔任小熊隊先發一壘手時受傷。當時他為了接應游擊手的偏差傳球，不慎與跑者坎哈（Mark Canha）發生激烈衝撞，當場抱著左手肘倒地不起。雖然中華職棒會長蔡其昌昨日在團拜時透露，「龍仔」計畫在2月28日直接飛往日本宮崎與中華隊會合，小熊隊主帥康索（Craig Counsell）原先也抱持樂觀態度。然而，《芝加哥太陽報》記者梅狄・李（Maddie Lee）今日卻指出其手肘韌帶傷勢的消腫與活動度恢復速度不如預期，教練團已開始重新評估他參加經典賽的可能性。若「龍仔」最終無緣參賽，對中華隊的火力配置將是沉重的打擊。去年他在小熊3A繳出驚人的賽季表現，140場出賽中敲出20轟、進帳91分打點，打擊率高達3成05。最令教練團看重的是他穩定的火力與上壘能力，數據顯示他對右投的打擊率高達3成25。此外，他在場上能兼任一、三壘及左外野的多功能守位，是中華隊在長打力與守備調度上的重要活棋。