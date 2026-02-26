效力於底特律老虎隊的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華代表隊內野手李灝宇（23歲），於美國時間25日（台灣時間26日）在佛羅里達州雷克蘭進行的春訓熱身賽中，對戰多倫多藍鳥隊擔任先發第8棒三壘手。全場3打數擊出1支安打並跑回1分，展現出穩定且良好的調整狀態。根據日本媒體《體育報知》報導，預定將於3月1日暫時離開老虎隊訓練營地，啟程前往日本與國家隊會合。
掙扎後的決定 國家隊徵召是無法拒絕的榮耀
在接受日媒專訪時，李灝宇坦言對於是否代表中華隊參加本屆WBC曾有過一番掙扎。他表示：「透過經紀人收到代表隊的徵詢時，我感到很猶豫。因為在春訓營打出成績、爭取進入開季名單對我來說是最重要的事。雖然考慮了一陣子，但最終還是決定參加，因為這是一份珍貴的體驗，並非所有人都能獲得這樣的機會，能被代表隊選中對我來說是莫大的榮耀。」
老虎隊農場新星 全力衝擊大聯盟席次
被視為老虎隊重要潛力球員的李灝宇，已於去年11月進入大聯盟40人名單，今年更是他連續第2次參加大聯盟春訓營。李灝宇在場上展現出驚人的力量與速度，去年他在3A繳出打率2成43、14支全壘打、61分打點及22次盜壘的亮眼成績。
暌違多年再戰日本 期待與昔日戰友重逢
這是李灝宇繼2019年隨U18代表隊前往愛媛縣松山市參加強化合宿後，再次踏上日本國土。李灝宇期待地表示：「那裡有我從當時就認識的球員，也有在美國一起打過球的隊友，非常期待能見到大家。等到抵達日本並與球隊會合後，真實感一定會更強烈。」
李灝宇目前已在春訓熱身賽出賽4場，預定將於3月1日暫時離開老虎隊訓練營地，啟程前往日本與國家隊會合，準備迎戰即將開打的WBC賽事。
消息來源：體育報知
