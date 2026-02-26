我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）3月5日開打，中華隊今（26）日卻先傳來壞消息，效力美職MLB芝加哥小熊的台美混血球員「龍仔」龍恩（Jonathon Long），因為左手肘傷勢恢復不如預期，確定退出本屆經典賽中華隊，中職會長蔡其昌稍早接受媒體採訪時表示，對於龍仔退賽表達惋惜，「龍恩本人也覺得很惋惜，因為他都已經準備好了，不管怎麼樣，我覺得職業選手的職業生命，其實還有很長一段時間要走，祝福他未來一切順利。」「龍仔」日前在春訓熱身賽守備時，不慎與跑者發生激烈碰撞導致左手肘扭傷。雖然昨日一度傳出有望於28日啟程與球隊會合，但今日中職接獲小熊球團最新通知，指出龍仔的手肘痠痛感仍持續影響揮棒狀態，在保護球員職業生涯的前提下，球團決定不予放行。中職會長蔡其昌稍早受訪時，也對此回應，「昨天我跟大家講，其實也是來自小熊隊的報告，因為昨天他還是持續有做揮擊的動作，小熊隊發現左手肘痠痛感還是持續，導致龍恩無法100%健康出賽，基於健康考量，小熊隊早上已經打電話告知，就等於婉拒龍恩參加這次WBC台灣隊。」對於龍仔無法代表台灣隊打WBC，蔡其昌強調，「我們感到很惋惜，龍恩本人也覺得非常惋惜，因為他都已經準備好了，不管怎麼樣我覺得職業選手的職業生命，其實還有很長一段時間要走，特別是龍恩這麼年輕，我們祝福龍恩，希望他接下來在小熊隊，特別是今年能夠有機會上大聯盟有好成績。」