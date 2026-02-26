我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊在今（26）日確定少了一員大將，台美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）因手肘傷勢確定辭退經典賽。球評王翊亘直言，隆恩的退出，在攻守兩端對中華隊都是一大損失，至於遞補人選，王翊亘點名宋晟睿與王博玄，前者可以補強純外野戰力，後者則是加深左打深度。王翊亘認為，隆恩的退出，對中華隊是一個蠻大的損失，「因為他是一個具有長打能力的右打者。可以看到隆恩在大聯盟熱身賽時，整個揮擊並不是那種長打者一定要做拉打的。他蠻符合球探報告裡面可以去運用球場的各個角落，擊出紮實的平飛、強勁飛球的長打，所以他的揮擊比較有那種inside-out的感覺。」王翊亘進一步表示，隆恩的打擊方式，在國際賽會非常好用，「因為國際賽的投手大家都是可能面對次數比較少，只有一次、兩次，這樣的揮擊方式就可以比較有好的擊球命中率，容易去應對。所以他的退出在攻擊端來說，絕對是一個蠻大的損失。」守備部分，隆恩主要守位是一壘，王翊亘指出，隆恩若有參賽，高機率以先發一壘手身份登場，「防守的習慣、熟悉度，隆恩在一壘防區當然會掌握得比較好。所以在攻、守兩端在他退出之後，當然對教練團原本預期的戰力有一定的影響，特別是在教練團評估當中，他絕對會是先發的球員，等於就直接少了一員大將。」至於隆恩的辭退，該由哪位球員來遞補？王翊亘認為，中華隊已經有16名投手，再補投手機會不大。王翊亘表示，一壘方面，中華隊除了隆恩外還有不少人選，像是張育成、吳念庭以及吉力吉撈・鞏冠，等於有3個人去輪替一壘。王翊亘點名外野手宋晟睿，「他近期打擊狀態不錯，是可以考量的方向，也可以讓工具人林子偉專心在內野防守輪替。」但若中華隊仍想補一壘防線，王翊亘點出王博玄是可以考慮的人選，「王博玄是一壘出身，後面才練外野，內外都可以守，這次打線中，左打者沒有說特別的多，速度也不錯，打擊也有不錯的contact 能力。」