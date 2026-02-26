我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥小熊隊在春訓階段面臨戰力重整，球團於今（26）日傳出原本預計擔任主力一壘手備案的強打，因右膝蓋髕骨腱手術，預計將缺陣數個月之久。面對一壘戰力缺口，總教練康索（Craig Counsell）（Jonathon Long）在內，都是球隊正在考慮的替補人選。剛從日職橫濱隊重返美職的奧斯汀，原先被視為小熊隊面對左投時的重要右打戰力，並能減輕先發一壘手布許（Michael Busch）的負擔。然而總教練康索證實，奧斯汀已於24日接受手術，這不僅讓他幾乎確定無緣開季，更打亂了小熊的內野佈局。在奧斯汀缺陣後，年僅24歲的成為媒體關注的焦點。隆恩去年在3A表現優異，繳出打擊率.305、ops.883的火燙打擊手感，被視為陣中極具長打潛力的新秀。雖然他在2月21日的比賽中因守備碰撞導致左手肘輕微扭傷，一度讓升遷之路蒙上陰影，但最新消息顯示他已恢復輕量活動。總教練康索在被問及一壘替補方案時提到，球隊會觀察春訓表現來決定開季名單，除了新加盟的康佛托（Michael Conforto）外，隆恩也是潛在的競爭者之一。這意味著「龍仔」若能在傷癒後於熱身賽展現火力，將有極大機會在開季前直接叩關大聯盟。而康索對龍恩的打擊實力也給予極高評價，直言不論他在哪個層級，都是能隨時頂上大聯盟戰力的人選。這顯示隆恩的長打能力已深獲教練團信任。目前小熊一壘位置除了布許外，還有多名球員正在競爭位置。對隆恩而言，這不僅是挑戰大聯盟的最佳時機，更是檢驗其去年成長成果的關鍵舞台。隨著經典賽（WBC）與大聯盟賽季接連登場，這位具備台灣背景的強打者能否在芝加哥颳起旋風，已成為球迷關注的焦點。不過，隆恩傷勢的復原進度被球團預估為比預期稍慢。康索坦言：「進度可能沒有大家原本希望的那麼快」，目前情況仍需密切觀察。這也讓隆恩面臨職業生涯的重大抉擇，他必須在近期內決定是否如期代表參加經典賽，或是留在基地專心養傷爭取開季名單。