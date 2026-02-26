我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今年春訓特別邀請「韓國傳奇大砲」李大浩擔任客座打擊教練，外野手「魚住」曾頌恩是李大浩特別指導的對象，曾頌恩昨（25）日賽前表示，李大浩要求他只能往反方向攻擊，前2天的訓練讓他非常痛苦，直到第3天才慢慢找到感覺，「我對自己做不到，感到生氣。」李大浩則稱讚曾頌恩很受教，希望他往後成績能越來越好。曾頌恩昨日首打席敲出右外野強勁飛球出局，賽前受訪時，曾頌恩回憶，客座教練李大浩第一天看到他打擊時，發現全都是拉打，「沒有中外野、右外野，全部都是打左外野。他就問我，『為什麼你一直打左外野？』我就說，我覺得去年的擊球點太裡面，然後來不及，都被投手的球壓制。我想說今年改變，把球點往前移一點。」聽到曾頌恩回應，李大浩有點半開玩笑地罵人，直接告訴曾頌恩不應該是這樣，「大浩教練希望一位全面的打者是左、中、右都可以打全壘打。他覺得我拉打一定沒有問題，那練習的目標就換成是以打右半邊為主。」曾頌恩坦言，自己因為拉打太多，導致有點忘記怎麼往右半邊打，「練習前2天很痛苦，我打得很痛苦，感覺怎麼打都不對。」但李大浩沒有責備曾頌恩為何做不到，反而問他，「你會不會覺得很困難？因為這就是你平常沒有在做的事情，所以你會覺得很困難。要把球打好的話，這件事情蠻重要的。」曾頌恩坦言，前2天痛苦的訓練，一度讓他出現懷疑的想法，「我對自己做不到，感到生氣。」曾頌恩說，總教練平野惠一也看得出來自己的困境，「總教練有過來跟我講說，他知道很困難，因為棒球很困難，就是要去做這些一些細微的調整。」曾頌恩透露，平野形容李大浩是他生涯看過數一數二的右打者，「平野覺得說，李大浩一定有他的方法，不然不可能在美、日、韓都可以打這麼好。」經過前2天的痛苦訓練，曾頌恩慢慢找到感覺，能理解李大浩要求的右半邊攻擊，「第2場對內賽時，我有打2顆感覺不錯的右半邊滾地球跟飛球，他也有跟我說，『還不錯，有慢慢進步了。』」李大浩昨日受訪時表示，曾頌恩是很有力量的打者，「我幫他調整擊球點，讓他從原本只能往左外野打，變成現在也能往中外野和右外野發力。」李大浩稱讚曾頌恩跟進的不錯，且非常受教，相信往後的成績會越來愈好。