「2026台日棒球國際交流賽」首戰昨（25）日落幕，日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹以7：3擊退中華職棒（CPBL）中信兄弟，全場湧入17560位球迷入場，是近3年來台日交流賽最低入場人數。不過賽後演出卻誠意十足，韓國歌手Dara（Sandara Park）與日本女團超心動♡宣傳部分別演唱8首歌，據了解，此次交流賽的賽後演唱嘉賓，最少都會唱6首歌。昨日軟銀交手兄弟，是今年大巨蛋首場棒球賽，也是首次在平日舉辦「台日交流賽」，首戰入場人數僅17560人，是近3年來最低的入場人數。2024年巨人隊來台，2場比賽分別湧入37890與30890人，去年火腿隊來台，吸引27066人與26879人進場。不過若以過去中職票房來看，昨日的入場人數已刷新周三進場紀錄，去年周三進場紀錄，是7月30日樂天桃猿交手富邦悍將，當時入場人數為15012人。不少球迷認為，此次交流賽內野B1至L2價格太貴，也連帶影響進場看球的意願，許多球迷甚至選擇買外野或價格較便宜的內野後段區域。雖然首日票房差強人意，但賽後演出卻誠意十足，昨日賽後由韓國人氣歌手Dara（Sandara Park）與日本女子團體超心動♡宣傳部擔任演唱嘉賓，2團都獻唱8首歌曲，讓球迷、歌迷在賽後聽好聽滿。據了解，此次主辦單位所邀請的賽後演唱嘉賓，最少都會唱6首歌。今日軟銀交手中華隊，賽後演唱嘉賓為李聖傑，明（27）日中華隊交手火腿，賽後演唱嘉賓為滅火器，28日火腿交手味全，賽後演唱嘉賓為韓團MONSTA X與2PM。