日本雙人花式滑冰選手三浦璃來、木原龍一在米蘭冬奧中拿下金牌，2人在國際上的人氣也直線飆升，不少甜蜜合照於網路瘋傳，也因此有許多粉絲看出端倪，覺得木原龍一眼睛怪怪的，看起來總是像鬥雞眼。原來，木原龍一是天生斜視，但身為運動員的他卻不敢輕易做手術矯正，主要是怕麻醉風險，也擔心矯正後若出現視力問題，恐影響他在賽場上的表現。
木原龍一眼睛怪怪的？斜視照片掀討論
33歲的木原龍一從小學就開始接觸滑冰，2019年初卻因為一場腦震盪意外，導致他一度想退出體壇，直到遇見三浦璃來，才讓他重拾對花滑的熱情，更登上職業巔峰。隨著人氣的攀升，木原龍一的眼睛問題也引起討論，從多張照片都可看出木原龍一經常處在鬥雞眼的狀態，其實是因為他的左眼內斜視導致的。
木原龍一的左眼黑眼球往鼻子的方向靠近，所以視線經常看起來過於集中，有粉絲因此好奇難道是因為腦震盪意外所致，但其實不然，從木原龍一過去曝光的兒童時期照片就可看出，他從小就有斜視問題，因此這並非後天造成，應該是天生的。
木原龍一為何不動手術矯正？2理由曝光
日本部落客「結衣」指出，斜視問題通常可以在嬰幼兒時期被矯正，且越早矯正效果越佳，有資料顯示，木原小時候也戴過眼鏡，所以他很可能接受過某種治療或應對機制，但或許矯正成效不大，因此他才沒繼續戴眼鏡。
至於木原為何不選擇接受手術，部落客分析，這與他運動員的身分有關，眼睛手術勢必要接受麻醉，但所有麻醉都一定有風險，木原身為黃金運動員，若在麻醉過程出現意外，很可能傷及神經。
再者，手術還需要恢復期，不少斜視矯正的患者會出現殘影或複視的情況，這意味著木原如果動手術後，很長一段時間都必須休養，無法與三浦搭檔練習，否則在拋接的過程中如果受到殘影影響抓錯三浦的具體位置，沒有將人接住，那很能會害三浦嚴重摔傷。
況且手術也無法保證斜視問題完全改善，如果矯正過頭，還可能從內斜視被拉成外斜視，又或者隨著眼睛肌肉發展，內斜視的問題還是會出現，因此部落客認為，木原不去動手術矯正眼睛也是情有可原的。
資料來源：日本網站
三浦璃來多ㄎㄧㄤ？木原龍一怕她跌倒「直接扛走」比賽竟忘拉拉鍊
