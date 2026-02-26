我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金丸夢斗原本就入選日本隊的支援成員，如今正式「轉正」。預計他將在3月初對陣歐力士及阪神的強化試合中登場，有望在正賽分擔左投後援或第二先發的任務。（圖／日本隊官網）

世界棒球經典賽（WBC）各國強權紛紛傳出傷情，繼中華隊「龍仔」龍恩辭退後，衛冕軍日本隊也傳出戰力折損。效力於聖地牙哥教士隊的左投，今日因左肩緊繃不適，經球團與日本隊教練團討論後，正式決定辭退本屆賽事，無緣連兩屆代表日本武士隊出征，今日正式宣布由中日龍隊怪物左投金丸碰斗遞補。隨著松井裕樹的缺陣，日本代表隊「侍 Japan」監督井端弘和今日宣布，將由中日龍隊的23歲潛力左投遞補進入正式30人名單。身為備受期待的左投強投，金丸去年在日職繳出防禦率2.61的優異成績，且具備極高的三振率。而金丸夢斗原本就入選日本隊的支援成員，如今正式「轉正」。預計他將在3月初對陣歐力士及阪神的強化試合中登場，有望在正賽分擔左投後援或第二先發的任務。松井的缺陣雖然讓日本隊少了一名具備大聯盟經驗的左投，但金丸夢斗的加入確保了後援深度的穩定性。事實上，日本隊本屆賽事的牛棚佈局之路走得相當艱辛。在松井裕樹之前，西武獅隊的主力強投早已因傷宣布辭退，而另一名原去年整季防禦率只有0.17的阪神虎中繼大將，也同樣因傷病困擾遺憾退出。在接連失去平良、石井以及松井三位後援強投後，外界預測廣島鯉魚隊的以及巨人隊的將分擔更多比賽末段的拆彈重任。井端監督如何利用剩餘人選維持「武士防線」的穩定，將是日本隊衛冕之路上的嚴峻考驗。面對陣容的變動，這支志在衛冕的日本隊，如何在正式賽前調整出最強投手陣容，仍是各國媒體關注的焦點。