▲林襄（右1）在《綜藝OK啦》挑戰1口含18片洋芋片。（圖／YouTube@綜藝OK啦）

啦啦隊女神林襄近日宣布加入「CT Amaze」，並將於3月初前進東京巨蛋，為2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）應援。而行程滿檔的她，還取代何美搭檔羅志祥主持《綜藝OK啦》，穩定主持功力，及毫無包袱的搞笑模樣，再度擄獲大批粉絲的心。而日前播出的集數中，林襄與多位籃球啦啦隊成員，挑戰一口氣含18片洋芋片，沒想到林襄竟絲毫不顧形象，張嘴反覆練習，直接炸出魚尾紋跟雙下巴，真實又敬業表現讓粉絲狂喊「好愛」。《綜藝OK啦》日前播出「誰能一口塞下最多洋芋片」的挑戰，不料在挑戰到18片時，林襄自願出戰，「玩遊戲怎麼可以缺少了我」，然後開始前還自己在一旁狂張嘴練習，直接炸出魚尾紋跟雙下巴，而最後林襄也成功一口塞進嘴，塞完還因吞不進去無法說話，洋芋片狂噴出，讓大家笑翻。林襄不計形象的可愛模樣，火速引起粉絲們的熱烈討論，「好多唷，可愛死了」、「愛了愛了，最欣賞林襄這樣不做作的樣子」、「我真的愛鼠襄，她玩遊戲沒顧形象」，大讚她毫不做作的專業表現。林襄日前傳出與經紀人莉奈鬧翻，幾乎是被冷凍的狀態，合約到期後動向引發關注。而對此，經紀公司莉奈文創也回應，坦言2024年底開始確實是發生了紛紛擾擾的事，不過林襄在工作上，依然非常認真的走每一步，並強調公司不會為了賺錢，而隨隨便便把藝人賣了。莉奈文創也坦承，近年確實受到韓流主力的影響，但林襄仍持續努力，不僅接到家電代言，在節目上的表現也十分亮眼。而如今林襄不只拿下《綜藝OK啦》主持棒，還將在3月前往東京巨蛋為經典賽應援，這也證明了她依舊不變的高人氣。