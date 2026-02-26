我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子華在《夜王》半裸秀體格，自嘲「以後都不會再有這種演出」。（圖／華映娛樂提供）

▲黃子華（右）與鄭秀文（左）在《夜王》有不少精彩對手戲。（圖／華映娛樂提供）

▲王丹妮（左）與盧鎮業（右）也在《夜王》中擔任重要角色。（圖／華映娛樂提供）

香港春節賀歲大片《夜王》，賣座已突破港幣5500萬（約台幣2.2億元），創下當地賀歲電影最高首映票房紀錄，也已成為女主角鄭秀文個人最熱賣的電影、超越和劉德華合演的《瘦身男女》。片中黃子華半裸秀身材還有床戲，笑言：「這不是難得的演出，是以後都不會有了！」扮他前妻的鄭秀文直呼：「看得流口水。」兩人也都強調目前不生小孩、沒有為人父母，是最適合自己生活的結果。《夜王》描述香港尖東地區的夜總會，從金碧輝煌到繁華落盡，黃子華扮演的資深經理勉強撐住場面，卻碰上前妻鄭秀文挾背後金主的龐大資源來收購，反而成為新任行政總裁，兩人互相鬥氣之外，更發現背後有商業鬥爭的陰謀。既是歡場主題，少不了有煽情場面，黃子華自嘲平常身材跟「重量級」男星林雪差不多，鄭秀文笑道：「沒想過你的Body那麼讓人流口水啊。」黃子華感謝她給自己很大信心。鄭秀文過往在賀歲片裡常扮演等愛的浪漫女性，《夜王》中卻變成霸氣十足的女強人，還跟黃子華激烈爭吵，她拿到劇本已經在腦子裡對於怎麼設定角色有想法，對於自己戲外的吵架功力，她自嘲：「我很不擅長衝突，所以大都是我罵人。其實跟伴侶、跟工作夥伴，我都是講理由。」黃子華虧她：「都是講理由，但永遠是妳對。」她接口道：「我對大概7次吧。」而黃子華被問到有人沒有跟人大吵，語氣誇張答道：「我常常的，我把電視機拋到街上都有。」不過片中他還要向扮演反派的盧鎮業下跪、更被賞巴掌，覺得壓力大的反而是盧鎮業，因為這一巴掌是黃子華和導演吳煒倫討論出來要加進去，盧鎮業拍攝前一晚緊張到睡不著，自嘲像是動作男星，吳煒倫還嫌打得不夠大力：「你應該打到他流鼻血。」黃子華、鄭秀文一旁聽了都大笑。電影裡黃子華的角色重情重義，他自己本身也是情和義分不開，大嘆：「賺的錢常花在別人身上，再討論下去有點糟糕，對太多人有情義。」而鄭秀文角色可以為了買夜總會「ALL IN」，自己在工作或家庭也都是抱著這個原則，坦言：「不能只有投入30%，對什麼事情、對人都是100%。」倒是她在片中去澳門賭博排解怨氣，戲外雖然不常賭，偶爾小試手氣結果都還不錯，常常會贏，讓人頗羨慕。吳煒倫把黃子華和鄭秀文的前夫妻角色設計得頗用心，有一段在討論到若有孩子、人生會是什麼模樣的內容，戲外鄭秀文與黃子華都還沒有小孩，本身有沒有想過這個問題？鄭秀文表示年輕時也曾有那麼一瞬間的想法，可是她慶幸還好沒有小孩，因為自己的個性也管不了，而且也很喜歡現在的生活狀態。對這題黃子華則笑道：「如果生男孩子可能會嚴格到把他打死，因為我知道男孩皮起來會是怎麼樣；但生女兒可能會把她疼死，不上課、不考試也都可以，我會很偏心的。」已經有個女兒、扮演夜總會媽媽桑的王丹妮，則是對於片中需要展現好酒量面臨挑戰，因為她並不喝酒，笑言：「如果我那些喝酒的場面都是用真的酒，我可能沒辦法演。」《夜王》將於3月13日在全台戲院上映。