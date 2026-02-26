我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇打綠首度挑戰錄製實境團綜節目《6人行不行》，同步開設快閃店。（圖／蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠出道以來首度挑戰的實境團綜《6人行不行》即將於本週五（27）日中午十二點在friDay影音重磅首播。節目第一集就直接下猛藥，由被團員戲稱為「人間獵豹」的貝斯手馨儀打頭陣，大玩時下最夯的戀愛實境哏。節目組推出盲盒相親企劃，共30名男子報名，讓觀眾親眼見證馨儀的相親秀，連主唱青峰都忍不住笑喊人間獵豹終於出籠。為了替節目造勢，蘇打綠特別打造首播週限定快閃店，並親自現身開箱。快閃店內公開馨儀當初填寫的相親條件表，面對近五十個形容詞，馨儀親手勾選了其中四項，沒想到相識二十多年的團員竟然全數猜錯。團員們當場忍不住瘋狂吐槽馨儀是不是偷偷在設人設，直呼根本是獵豹在設陷阱。更誇張的是，企劃初期連照片都尚未公開，就吸引了三十多位素人男子爭相報名，最終精選出五位幸運兒與馨儀過招。展場一旁還掛著一件超低胸的性感豹紋戰袍，約定若配對成功就必須穿去約會，火辣尺度連導演李伯恩都直呼太香辣刺激。回顧這個瘋狂團綜的誕生過程，導演李伯恩笑說自己真的太愛蘇打綠，只要看到他們靈感就會自動開外掛，甚至打趣表示是從馨儀的一個眼神裡讀出了「她需要一檔戀綜」的宇宙訊號，讓團員當場笑到站不住。事實上，馨儀的相親企劃是一聽就全票通過、最早拍板的一集，大家嘴上雖然狂虧，心裡卻真心希望她獲得幸福。除了馨儀的相親修羅場，其他團員的個人任務也完全不按牌理出牌。主唱青峰帶著團員大頭照四處拜會薩滿、象棋、塔羅等各路算命老師，並在現場賣關子預告這集將出現足以翻轉整個團綜走向的「關鍵機密」。鼓手小威則是在大阪路邊撞見音樂節，熱血沸騰之下直接把導演拐去日本拍攝，最後導演甚至圓夢代打成了蘇打綠第七人。阿福帶著十大宜蘭美食口袋名單迎戰美食YouTuber，滿臉幸福的神情讓其他團員超火大，直呼這挑戰根本太爽。阿龔則是挑戰古典樂與民俗陣頭的震撼交會，不僅被公認製作規格最高，甚至還加碼拍攝了專屬MV。至於家凱則是被逼進鬼屋與遊樂園體驗極限反差，還穿上電影《鬼店》的雙胞胎服裝，被爆料從化妝那一刻就藏不住滿滿的變裝魂。《6人行不行》將於2月27日起，每週五、週六中午十二點於friDay影音上線。即日起至3月1日，粉絲可前往微風南山3樓的快閃店，體驗節目中充滿巧思的道具與場景。