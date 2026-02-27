我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開賽進入倒數，美國代表隊的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）卻因「只投一場就退賽」的決定，在全美棒球界掀起熱烈討論。身為底特律老虎隊的頭號先發，史庫柏日前公開表明僅會參加1次分組賽對陣英國隊的比賽，隨後便會離隊返回母球團備戰例行賽，此舉引發專家與媒體的強烈抨擊。美國運動媒體《FANSIDED》記者羅特曼（Zachary Rotman）針對史庫柏的「限定版參賽」發表了極為辛辣的見解。羅特曼認為，與其採取這種打帶跑的策略，史庫柏當初根本就應該拒絕國家隊的徵召。羅特曼在報導中指出，美國隊的26人名單（應為30人名單）極為珍貴，這個位置應該留給那些願意在整個賽事期間與球隊並肩作戰的球員。他強調：「建立團隊的凝聚力與結束感不容忽視。當一名被寄予厚望的王牌投手只投一場就走人時，要建立團隊的向心力將變得異常困難。」除了對參賽態度的質疑，羅特曼也對賽程安排表示不解。他認為史庫柏若只投一場，理應安排在關鍵的殊死戰，而非對陣實力有一段落差的英國隊。「在美國隊即便沒有史庫柏也極有可能獲勝的比賽中消耗這位賽揚獎左投，簡直是極大的浪費。」羅特曼痛心疾首地表示。儘管各界批評聲浪不斷，但也有分析指出史庫柏的苦衷。史庫柏即將在本賽季結束後成為自由球員（FA），若能再次繳出賽揚獎等級的賽季，未來極可能挑戰規模高達4億美元的超級合約。在如此巨大的經濟利益面前，要這名強投承擔WBC受傷的風險確實不容易，但这是否能成為「領先離隊」的理由，仍引發球迷兩極化的討論。羅特曼最後憂心地提醒，史庫柏的選擇可能開了一個「惡劣的先例」，若未來其他頂級投手紛紛效法，這場標榜「世界一」的經典大賽，恐怕將淪為大咖球員的春訓走秀場。