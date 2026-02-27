我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人替補中鋒傑克森海伊斯此前因右腳踝扭傷缺席了周三對戰奧蘭多魔術的比賽，導致球隊最終以109：110一分之差惜敗。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管迎回了海伊斯，湖人卻可能失去另一名重要的側翼火力。主力前鋒八村壘因病被列入「出戰成疑（Questionable）」名單。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）皆可出戰，湖人今日若能把握對手陣容殘缺的優勢順利奪勝。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在今（27）日對陣鳳凰城太陽的西區關鍵排名戰前夕，球隊健康狀態出現了波動。在爭取季後賽席次的緊要關頭，湖人收到了關於禁區戰力海伊斯（Jaxson Hayes）回歸的好消息，但也面臨主力前鋒八村壘可能缺陣的隱憂。湖人替補中鋒傑克森海伊斯此前因右腳踝扭傷缺席了周三對戰奧蘭多魔術的比賽，導致球隊最終以109：110一分之差惜敗。然而，總教練雷迪克（JJ Redick）在最新更新中帶來了樂觀的消息，影像檢查顯示海伊斯僅為輕微挫傷。目前海伊斯在傷兵名單中被列為「可能出賽（Probable）」，極大機率能在今日賽事中回歸。本季海伊斯出賽47場，場均貢獻6.8分與3.8籃板，在先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）表現起伏之際，他已成為湖人禁區穩定且不可或缺的防守能量。儘管迎回了海伊斯，湖人卻可能失去另一名重要的側翼火力。主力前鋒八村壘因病被列入「出戰成疑（Questionable）」名單。不同於海伊斯的樂觀，八村壘今日上場的可能性存在較大變數。八村壘本季是湖人陣中表現最穩定的球員之一，場均交出11.7分與3.4籃板，且三分球命中率來到生涯新高的44%。無論是拉開空間或是防守多樣性，他的缺陣都將對湖人的輪替深度造成顯著打擊。目前湖人以34勝23敗暫居西區第6名，但近期陷入低潮，過去6場比賽吞下4敗。今日對手太陽目前僅落後湖人2場勝差，緊追在附加賽邊緣。這場對決對雙方的季後賽順位有直接影響。幸運的是，太陽今日將面臨更嚴重的傷兵困擾。包含布克（Devin Booker）、布魯克斯（Dillon Brooks）、古德溫（Jordan Goodwin）、海史密斯（Haywood Highsmith）以及安東尼（Cole Anthony）在內的多名主將皆已確認無法出賽。在湖人一線隊奮戰的同時，布朗尼（Bronny James）在週三的G聯盟賽事中也傳出佳音。他代表南灣湖人隊出戰時砍下賽季新高的21分，助隊以113比99擊敗谷地太陽隊。這項好消息為湖人球團注入了更多正面能量。隨著詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）皆可出戰，湖人今日若能把握對手陣容殘缺的優勢順利奪勝，將能進一步鞏固其西區前6名的優勢地位。