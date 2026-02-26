我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關於郭富城年紀的關鍵字在今日衝上微博熱搜。（圖／微博熱搜榜）

▲▼網友調侃郭富城比岳父年齡還大，已經到了可以享受老人優待免票的年紀。（圖／微博＠Bunny小課堂）

▲郭富城（左）和方媛（右）雖然相差22歲，但看起來依舊很登對。（圖／微博@方媛Moka）

香港歌王郭富城今年已經60歲了，但他的妻子方媛僅38歲，甚至就連方媛的爸爸也比郭富城小2歲，此事經常引發粉絲討論，更成為網友拿來開玩笑的吐槽梗。今（26）日關鍵字「郭富城3歲的時候岳父出生了」（實為2歲）還衝上微博熱搜，主要就是在調侃郭富城比自己岳父還要老的年齡差，這讓中國網友看了全笑翻，直呼：「還能這麼缺德嗎？」、「誰寫的我爆笑了」。郭富城每年春節都會跟著方媛回娘家，和岳父岳母團聚，因此每到過年期間，郭富城與岳父的年齡差都會再次引發討論。今日關鍵字「郭富城3歲的時候岳父出生了」、「郭富城一家去景區只用買一張票」就衝上微博熱搜，各吸引20多萬人瀏覽點閱。前者主要是在調侃郭富城比自己的岳父還早出生，後者則是指，郭富城以後去風景區都可以免門票，「因為小孩免票、老人免票…只有方媛進去要門票」。儘管兩個關鍵字都有漏洞，但中國網友還是被這些吐槽字句笑翻，紛紛留言：「還能這麼缺德嗎？」、「替郭天王尷尬」、「停停停，這誰寫的，我爆笑了」、「哈哈哈怎麼想出來這句話的」。不過也有粉絲心疼郭富城被調侃，直言：「誰都會老啊，60歲有必要一直玩這個梗嗎？他是大家心目中的天王…麻煩尊重一下」。至於郭富城本人在不在意這些網路留言，我們不得而知，但能確定的是，郭富城與方媛感情很穩定，與岳父一家也維持良好關係。方媛去年10月生下第3胎寶貝女兒，郭富城還被港媒直擊，自己親自開車去婦產科醫院接小孩回家，全程都對小公主小心翼翼，看得出來非常疼愛小孩，對家庭也很負責任。