備戰第6屆世界棒球經典賽，中華隊於台北大巨蛋台日交流賽迎戰日本一冠軍福岡軟銀，推派中信兄弟王牌鄭浩均先發，他用58球吃下2.2局僅被打出1支安打無失分、有2保送與3次三振，但卻在第三局投出152公里速球後因傷退場，僅坐在休息區、並未退場接受治療，後續官方透露是投球時小腿抽筋，因此退場休息，由防護員持續觀察。鄭浩均繼先前與台鋼雄鷹熱身賽後，本場面對軟銀再度扛下先發重任，球速已回到150公里以上實戰水準，但滑球等變化球未受主審青睞，首局就因保送被攻佔得點圈，所幸最終仍順利化解危機。鄭浩均一路投到第三局都還維持無失分，並對軟銀投出3次三振，在三壘有人局面下投出一顆速球後，鄭浩均突然面露痛苦神情，並示意捕手林家正上前，投手教練林岳平也憂心忡忡衝上場關心，為求保險鄭浩均直接退場。儘管鄭浩均傷退、但仍能自行走下場，並坐在場邊休息，並未退場接受治療，後續官方透露是投球時小腿抽筋，因此退場休息，由防護員持續觀察。