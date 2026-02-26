我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡智爲上場中繼，第四局並未失分，但第五局慘遭笹川吉康打出陽春砲，中華隊丟掉第3分。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

▲張峻瑋臨時上場，雖然150公里以上火球連發，但控球找不到準心，被軟銀主力山川穗高打出右外野長打一次失掉2分。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

▲徐若熙本場面對經典賽中華隊隊友，送出3局無失分好投。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

2026年台日交流賽今（26）日開打，中華隊迎戰新科日本一冠軍福岡軟銀，面對老戰友、旅日強投徐若熙，中華隊前三局僅擠出1支安打，前六局也只有2支零星安打一分未得，反觀軟銀靠著第三局先搶下2分，五、六局上再各丟1分，中華隊前六局0：4落後。本場中華隊打線面對旅日強投徐若熙，首局就靠著極速158公里速球壓制中華隊主力，前三局僅被吳念庭打出1支安打後退場。中華隊方面，本場推派中信兄弟王牌鄭浩均，前2.2局雖然花費較高的58球，但扛住壓力無失分，因小腿抽筋退場。中華隊年輕火球男張峻瑋登板，雖然150公里以上火球連發，但控球找不到準心，被軟銀主力山川穗高打出右外野長打一次失掉2分。中華隊後續推派胡智爲上場中繼，第四局並未失分，但第五局慘遭笹川吉康打出陽春砲，中華隊丟掉第3分，第六局林詩翔上場再丟1分，中華隊陷入4分落後。中華隊本場打線熄火，被徐若熙高球威壓制後，後續3局攻勢也沒有太多建樹，前六局僅有2安打演出，第七局才靠吳念庭因觸身球，製造上壘得分機會，吳念庭本場2度上壘，為中華隊打線上最大亮點。軟銀監督古久保裕紀本場兌現認真打的承諾，儘管主力打線在領先後陸續退場，但投手方面完全不馬虎，包含終結者衫山一樹、津森宥紀以及洋投等主力牛棚全數接力登板，中華隊完全一籌莫展，終場就以0：4不敵軟銀。