日職福岡軟銀不愧是近10年豪奪5次日本一冠軍超級強權，今（26）日靠著旅日強投徐若熙猛飆3局無失分、生涯極速158公里火球，以4：0送給中華隊2安打完封敗，賽後傳奇名將、現任軟銀監督小久保裕紀，談到自家投手徐若熙時，大讚這是他春訓以來投得最好一戰，並提到他最大價值在於直球品質出眾，「若經典賽遇到他，日本隊得好好研究。」「今天看到徐若熙投球，這是春訓到現在投得最好的一場，相信未來WBC，會是日本隊很強勁的對手。 」小久保裕紀談到徐若熙時笑說，春訓時有針對動作微調，今天看起來表現得很好。當被問到徐若熙的魅力時，小久保裕紀分析，「直球品質很好，投球上有節奏變化，變速球也很好，如果WBC對戰日本有登板，日本打者需要去好好研究他。 」至於未來日職一軍初登板時間規劃，小久保裕紀則說，「目前還沒有決定登板時間，也要看投球數的部分，如果有比較早知道，會提早告訴台灣球迷們，屆時請大家收看電視。」軟銀繼昨戰7：3擊敗中信兄弟後，今日交手中華隊再度勝出，小久保裕紀賽後仍說，「今天我們都是一軍的主力，台灣打者後續還有調整時間，像是陳傑憲，從12強就有關注他，很期待他的表現。」至於中華隊另一位效力軟銀的育成小將張峻瑋，小久保裕紀仍給予期待，「今天接在先發後登板，他是我們未來很期待的戰力，希望他將WBC經驗帶回球隊 ，成為主力選手。」