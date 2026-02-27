我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三浦璃來（右）雖然比木原龍一（左）小9歲，但兩人相當有默契。（圖／三浦璃來IG@riku9111）

日本雙人滑冰選手木原龍一、三浦璃來在2026冬季奧運中拿下金牌，兩人瞬間在國際上爆紅，有趣的互動與背景故事也引發熱烈討論。昨（25）日他們接受日媒採訪，談及木原龍一未來是否為成為雙人花滑教練，他坦承自己確有此意，三浦璃來則在一旁甜蜜表示：「不論龍一君未來有什麼樣的夢想，我希望可以一直待在他的身邊支持他」，超直球的告白讓粉絲見狀紛紛起鬨直呼：「（龍一）快跪下求婚啊，你這個木頭」。日本朝日電視台新聞節目《報道ステーション》昨日播出採訪木原龍一、三浦璃來的片段，主持人詢問兩人未來的夢想，對此木原龍一表示：「為了讓日本成為雙人滑冰強國，只要是我們能力所及的事，不管是參與選拔測試（tryout）或提供協助，都希望能盡一份心力。」當被問到未來是否也想走上教練之路時，木原龍一也誠實回應：「是的，畢竟日本過去一直缺乏雙人滑冰的指導者，希望我們能成為下一代的教練，為此持續努力。」一旁的三浦璃來聽後，立刻表示她和木原的夢想一致，「不論龍一君未來有什麼樣的夢想，我都希望可以一直待在他的身邊支持他」。如此直球的告白，想不到木原龍一聽後竟只傻笑回答：「欸？我是第一次聽到耶，聽妳這麼認真地說出來，還真的蠻害羞的」，兩人一來一往的互動閃瞎全場，就連台灣網友也看到相關報導，在Threads熱烈討論，開玩笑起鬨，「快跪下求婚啊，你這個木頭」、「璃來那句話，對日本人來說，算告白了吧」、「龍一啊！你是姓木原，不是姓木頭啊！沒跟璃來結婚，全世界會怨恨你的」。儘管網友熱情鼓譟希望兩人真的交往，但面對感情一事，他們從未正面承認。日前在記者會上被問到真實關係時，木原龍一說兩人是戰友，三浦璃來也認同，但又補充地說，兩人關係早已像家人，在一起也是很正常的，「其他的就交給大家想像了」，語氣相當曖昧，耐人尋味。