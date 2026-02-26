我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊舉辦台日交流賽，昨日與日本一冠軍福岡軟銀交手，雖以0：4輸球，但中職游擊金手套6連霸得主、中信兄弟「小可愛」江坤宇，九局上半在熟悉台北大巨蛋，演出六星級滑接長傳刺殺跑者的美技，一套連招動作超絲滑，不僅場邊觀看的軟銀主力也點頭讚賞，主播陳捷盛看到後驚呼，「這不是冬奧滑冰現場吧！」中華隊昨戰打線雖然遭到封鎖，全場僅有2支安打，但守備上有不少美技，陳晨威有外野撲接，中職現役防守職人江坤宇，則在九局上處理滾地球時，在日本一冠軍對面前，上演「小可愛日常」。只見江坤宇快速跑到球邊，側身滑接用反手接球，整個動作沒有絲毫停頓，最後快傳一壘刺殺軟銀跑者，幫助投手賴胤豪抓到第2個出局數，場邊觀賽的軟銀主力們也點頭表示讚賞。中華隊昨日收到台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long）因傷退賽消息，中華隊內野布局可能迎來變動，若尋求守備優先，已拿到中職游擊金手套6連霸的江坤宇，就是潛在先發人選，今日他也被總教練曾豪駒排進先發，全場守好守滿，還在軟銀面前展現超美技守備。江坤宇精采表現美技影片，賽後也在社群瘋傳，不少中職球迷都表示，「這是小可愛日常」、「軟銀覺得是美技，但我們已經看習慣了，好奢侈」、「江坤宇經典賽先發，謝謝」、「日本冠軍隊面前秀滑接真的好爽」