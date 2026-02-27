我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年台日交流賽昨日上演焦點戰，由WBC經典賽中華隊出戰日本一冠軍軟銀，軟銀靠著投打俱佳發揮，4：0完封中華隊奪勝，多方日媒也關注本場賽事，賽後《西日本新聞》特別撰文點出徐若熙發揮，引用軟銀監督小久保裕紀訪談，「WBC上真正對日本構成威脅的投手！」作為標題，讚賞徐若熙昨戰表現。軟銀昨戰於第三局攻破中華隊防線，5、6兩局再各添1分，投手群部分包含徐若熙在內，後續5名主力牛棚接力，完全封鎖中華隊打線，終場4：0順利過關。賽後日媒除寫明「軟銀遠征台灣2連勝」之外，也花不少篇幅報導軟銀的台灣至寶徐若熙。徐若熙本場無疑是軟銀投手群最大亮點，不僅上演3局無失分好投，還狂飆生涯極速158公里，面對中華隊一眾強打張育成、陳傑憲等人，都有完美壓制表現。《西日本新聞》前日才剛報導徐若熙春訓時因為微調動作，整體表現仍在調整階段，本場在家鄉面前出戰，卻投出好表現，日媒引用軟銀監督小久保裕紀賽後評論：「這是徐若熙加入春訓後，我第一次看到他先發登板，他也投出我目前為止看過最好的投球表現。」小久保裕紀隨後笑說，就他個人認為，徐若熙是一位對日本真正構成威脅的投手，「我們在春訓期間，一直在嘗試調整他的投球姿勢，目前看起來成效是很好的。」此外，《日刊體育》也報導徐若熙好表現，並認為從球速上來看，「徐若熙剛加盟軟銀，已經調整到最佳階段，看來要特別注意他的發揮。」隨後報導也提到，徐若熙本場結束後回歸中華隊，有可能在日本WBC經典賽3月6日開幕戰，面對日本時登板投球。